Proiectele românești care merg în etapa globală a competiției NASA Space Apps Challenge

Două echipe din București și una din Cluj-Napoca merg mai departe în competiția globală NASA Space Apps Challenge, în urma hackathonului care a avut loc în weekend în cele două orașe din România și în alte 400 din lume, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Juriul din București a premiat trei echipe: AiRo, Paradis și Exo Explorer. Regulile internaționale permit trimiterea în etapa globală a două echipe, având în vedere numărul total de proiecte înscrise în competiția locală, au transmis organizatorii.

Echipa AiRo a dezvoltat un algoritm pentru business-uri care poate evalua impactul asupra mediului, pe care îl pot avea deciziile de afaceri. Membrii echipei AiRo sunt: Mihai-Ovidiu Burea, Mihai-Carol Bâzgă, Gabriel-Cosmin Bilciurescu, Mihai Pasaroiu, Andrei Gabriel Mitran.

Echipa AiRo. Sursă foto: NASA Space Apps Challenge

Echipa Paradis a propus o platformă de învățare vizuală pentru fenomene în domeniul fizicii și astrofizicii, care traduce elemente tehnice în limbaj vizual și ușor de înțeles. Platforma este dedicată elevilor, dar și publicului larg. Membrii echipei Paradis, care au venit din Iași pentru a participa la hackathon în București, sunt: Dragoș Andrei Bobu, Mihai Jarda, Radu Tudor Androne, Loredana Sava și Alexandra Maftei.

Echipa clasată pe locul al treilea, Exo Explorer, a creat o bază de date navigabilă și vizuală pentru catalogarea exoplanetelor și a detaliilor despre acestea. Membrii echipei sunt: Codruț Eduard Bicu, Mihai Stamatescu, Mihnea Munteanu, Tania Lorena Vînturiș, Mihnea Ștefan Stamatie și Mihnea Zamfir.

În evaluarea proiectelor, jurații au ținut cont de:

⁠acuratețea și complexitatea tehnică - ideile bine fundamentate și soluțiile solide;

aplicabilitatea în lumea reală - capacitatea proiectelor de a fi folosite sau dezvoltate imediat;

coeziunea echipelor și claritatea prezentărilor - felul în care au lucrat împreună și au prezentat proiectele.

În Cluj-Napoca, juriul a ales o echipă care merge în etapa globală.

Este vorba despre Particle Warriors, care a dezvoltat AirSignal, o platformă de inteligență ambientală bazată pe AI, care transformă monitorizarea calității aerului în informații utile care pot fi aplicabile în timp real.

Prin combinarea datelor satelitare, a senzorilor tereștri și a informațiilor despre activitățile locale (trafic, industrie, vreme, fenomene naturale), motorul de inteligență artificială al AirSignal corelează anomaliile de poluare cu sursele probabile, fie ele umane sau naturale. Astfel, aplicația ajută guvernele și organizațiile să înțeleagă, să prevină și să raporteze depășirea valorilor limită, accelerând astfel progresul către obiectivele UE de poluare zero. Membrii echipei Particle Warriors sunt: Ovidiu-Adrian Drăgan, Aaron de Miranda Colaço, Claudiu Constantin Bogdan, Ionuț Hodina, Filip Csibi.

Echipa Particle Warriors. Sursă foto: NASA Space Apps Challenge

Cele 3 proiecte câștigătoare vor fi trimise mai departe către etapa globală, unde specialiștii NASA vor alege câștigătorii din mii de proiecte.

În etapa globală se oferă 10 premii pentru: cea mai bună utilizare a științei, cea mai bună utilizare a datelor, cea mai bună utilizare a tehnologiei, impact galactic, cel mai bun concept de misiune, cel mai inspirator proiect, cea mai bună poveste, conexiune globală, artă și tehnologie, impact local.

Câștigătorii la nivel global vor avea ocazia de a vizita un centru sau o facilitate NASA, unde vor fi premiați și unde vor descoperi cele mai recente realizări științifice direct de la liderii agenției, spun organizatorii.

Evenimentul din București a avut loc la sediul Upgrade Education, un startup care pregătește liceeni din România să fie admiși la universități de top din străinătate. Evenimentul din Cluj-Napoca s-a desfășurat spațiul de coworking ClujHub.

Misiunea NASA Space Apps Challenge este de a stimula colaborarea, creativitatea și gândirea critică, de a încuraja interesul pentru explorarea Pământului și a spațiului, de a crește gradul de conștientizare la nivel global a datelor NASA și de a dezvolta următoarea generație de oameni de știință, ingineri, specialiști în tehnologie și designeri.

În România, NASA Space Apps Challenge este organizată de DiFine PR, ROTSA și ClujHub, iar prima ediție a avut loc în anul 2016.