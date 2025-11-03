Înscrieri 2025: Startup-urile românești pot obține mentorat și finanțări, într-un accelerator online din Estonia

Startup-urile românești care dezvoltă tehnologii inovative sunt invitate să se înscrie într-un program de accelerare, organizat de estonieni, antreprenorii acceptați primind un pachet de beneficii în valoare totală de peste 75.000 EUR, care include mentorat și acces la investiții.

Înscrierile la acceleratorul de business freshmango se fac AICI. Startup-urile selectate plătesc un comision unic de participare, care le oferă acces complet la program și la pachetul de beneficii, au precizat organizatorii, într-un anunț transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

freshmango este un accelerator digital, care caută idei de afaceri în domenii ca:

Inteligență artificială,

Sustenabilitate,

Healthtech (tehnologii în sănătate),

Fintech (tehnologii pentru sectorul financiar),

SaaS (software ca serviciu).

Sunt eligibili antreprenorii din Europa Centrală și de Est, inclusiv din România, care vor să se extindă la nivel internațional.

Cu o durată de 6 luni, programul combină instrumente bazate pe inteligență artificială, mentorat de top și acces la finanțări în valoare de peste 75.000 de euro pentru fiecare startup admis. Finanțarea este fără cedare de acțiuni (equity-free).

Programul de accelerare se derulează online și își propune să îndrume fondatorii de startup-uri de la idee la stadiul de „investor ready”.

„Majoritatea acceleratoarelor se opresc la Demo Day. Noi începem de acolo. Am creat o platformă care combină claritatea oferită de AI, experiența mentorilor și accesul la capital, oferindu-le fondatorilor o structură prin care pot executa cu 76% mai rapid, pot scala mai inteligent și pot atrage investiții fără a ceda acțiuni” - spune Philip Adler, fondator și CEO al freshmango.

Fiecare startup acceptat în program beneficiază de 6 luni de accelerare prin cadrul propriu Build & Scale Framework, structurat în patru etape: Idee, Seed, Growth și Scale.

Antreprenorii au acces și la mentorat individual de la experți internaționali, precum:

Agata Krajewska (ex-Google for Startups)

Erich Hugo (inovator în AI & IoT)

Matei Dumitrescu (Startup Wise Guys)

Nikoletta Buczek (Innovation Manager, Institute of Mother and Child)

Tiberiu Iacomi (Techstars, Endeavor)

Pe partea de finanțare, programul estonian promite:

„Acces garantat la finanțare” și cel puțin 3 întâlniri cu fonduri de capital de risc (VC) și companii selectate dintr-o rețea de peste 2.500 de investitori.

Consultanță pentru granturi europene (Smart&Start, EIC Accelerator sau Horizon Europe).

Platformă AI dedicată, pentru monitorizarea obiectivelor, actualizări către investitori și automatizarea proceselor de execuție.

Fondat în Estonia, în 2020, freshmango a susținut peste 25 de startup-uri la nivel global, care au generat peste 8 milioane de euro în venituri cumulate, și își extinde acum activitatea în Europa și Orientul Mijlociu.