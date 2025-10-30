București: Eveniment pentru femeile din tech și business

Femeile din tehnologie și din business sunt așteptate la un eveniment dedicat lor, care se va desfășura în București și va presupune mai multe conferințe și paneluri, sesiuni de mentorat, workshop-uri și altele, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Cele interesate se pot înscrie AICI.

Empower Tech 2025 revine cu a doua ediție la NORD Events Center by Globalworth, în București, pe 18 noiembrie. Acesta se vrea a fi o mișcare dedicată construirii celei mai mari platforme educaționale și de mentorat pentru femeile din tech și business din Europa.

Evenimentul va include:

Conferințe și paneluri cu femei-lider din companii de top din România și Europa;

cu femei-lider din companii de top din România și Europa; Sesiuni de mentorat dedicate dezvoltării carierei și leadershipului feminin;

dedicate dezvoltării carierei și leadershipului feminin; Workshopuri despre leadership și schimbare;

despre leadership și schimbare; O zonă de expoziție ;

; Sesiuni de networking și întâlniri între participanți, mentori și parteneri.

Ediția 2025 reunește peste 500 de participanți și o rețea de parteneri strategici care susțin diversitatea, inovația și leadershipul feminin, spun organizatorii.

„Empower Tech este despre comunitate, curaj și încrederea că putem reconfigura viitorul. Ne dorim ca fiecare participant care ne trece pragul să simtă că aparține unei generații care schimbă regulile jocului. Această ediție marchează încă un pas important spre obiectivul de a deveni o platformă de referință pentru sprijinirea și promovarea femeilor din tech și business, în România și în Europa”, a spus Roxana Sluser, Senior Project Manager Empower Tech.

Evenimentul este organizat de Catalyst Solutions, companie de consultanță în resurse umane, care este cunoscută pentru evenimente ca: DevTalks Romania, Devcon și Angajatori de TOP.