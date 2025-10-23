Programul Rabla Auto 2025: LISTA celor peste 8.400 de dosare aprobate

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat, joi, că peste 8.400 de dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice 2025.

„Administrația Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 23 octombrie 2025, în urma ședinței Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice”, se arată într-un comunicat al AFM.

„Chiar și într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului și al AFM de a investi consecvent în mediu și în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în fața provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăți într-o oportunitate prin care cetățenii devin parteneri direcți ai unei politici publice ce urmărește reducerea poluării și tranziția către un transport mai curat și mai responsabil”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program se află pe site-ul AFM (vezi AICI), la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

De asemenea, o poți descărca și de aici:

Programul Rabla Auto: Bugetul disponibil în 2025

Amintim că înscrierile în Programul Rabla 2025 au început marți, 30 septembrie, data pogramată pentru încheierea sesiunii fiind 25 noiembrie la ora 23.59 sau până la epuizarea bugetului alocat, care în acest an este de 200 de milioane de lei.

În doar 13 minute de la deschiderea sesiunii, pe 30 septembrie, se înscriseseră deja 7.298 persoane fizice, epuizând bugetul de 80 milioane lei pentru autovehicule cu propulsie termică, GPL/GNC, hibrid sau motociclete, după cum a anunțat la momentul respectiv Ministerul Mediului.

Anul acesta, bugetul total disponibil pentru program a fost de trei ori mai mic decât cel prevăzut inițial. Astfel, cei 200 de milioane lei sunt împărțiți astfel:

80.000.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, motociclete și hibride;

120.000.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor pentru persoane fizice: