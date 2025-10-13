Premiul Nobel pentru Economie 2025: Cine sunt cei trei câștigători

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat, luni, că premiul Nobel pentru Economie în 2025 a fost câștigat de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru „explicarea creșterii economice determinate de inovație”.

Premiul, în valoare totală de 11 milioane de coroane suedeze, circa 1 milion de EUR, a fost acordat astfel: jumătate din sumă i-a revenit economistului Joel Mokyr, iar cealaltă jumătate a fost împărțită între Philippe Aghion și Peter Howitt.

Economistul Joel Mokyr, profesor la Northwestern University din Evanston, SUA, a fost distins pentru „identificarea condițiilor necesare creșterii economice sustenabile prin progres tehnologic”.

La rândul lor, economiștii Philippe Aghion (Collège de France și INSEAD, Paris; London School of Economics and Political Science, Marea Britanie) și Peter Howitt (Brown University, Providence, SUA) au fost distinși pentru „elaborarea teoriei creșterii economice continue bazate pe distrugerea creatoare”.

„În ultimele două secole, pentru prima dată în istorie, lumea a cunoscut o creștere economică susținută. Aceasta a scos un număr uriaș de oameni din sărăcie și a pus bazele prosperității de care ne bucurăm astăzi. Laureații din acest an ai Premiului în Științe Economice, Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, explică modul în care inovația oferă impulsul necesar pentru progresul continuu”, se arată într-un comunicat al Academiei Regale Suedeze de Științe.

Joel Mokyr, născut în 1946 la Leiden, Olanda, doctor în 1974 la Yale University, SUA, este profesor la Northwestern University din Evanston, Illinois. Philippe Aghion, născut în 1956 la Paris, Franța, doctor în 1987 la Harvard University, SUA, predă la Collège de France și INSEAD, Paris, precum și la London School of Economics and Political Science, Marea Britanie. Peter Howitt, născut în 1946 în Canada, doctor în 1973 la Northwestern University, este profesor la Brown University, Providence, SUA.