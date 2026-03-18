„Părintele” ChatGPT a lansat două noi versiuni ale „robotului” conversațional: GPT-5.4 mini și nano

Compania de inteligență artificială OpenAI a anunțat lansarea a două noi versiuni ale „robotului” conversațional ChatGPT, GPT-5.4 mini și nano, la aproximativ două săptămâni de la debutul modelului GPT-5.4, relatează News.ro.

OpenAI susține că GPT-5.4 mini se apropie de performanța modelului GPT-5.4, după mai multe teste. Modelul va fi disponibil și pentru utilizatorii care nu plătesc abonament.

Cei care utilizează versiunea gratuită vor putea accesa GPT-5.4 mini selectând opțiunea Thinking din meniul aplicației. În schimb, utilizatorii premium vor putea folosi versiunea mini după ce expiră utilizările GPT-5.4 incluse în abonament.

Compania din spatele ChatGPT susține că versiunea GPT-5.4 mini depășește semnificativ GPT-5.0 în ceea ce privește programarea, raționamentul, procesarea și interpretarea surselor multiple și utilizarea instrumentelor, fiind, în același timp, de două ori mai rapidă.

GPT-5.4 nano este promovată de producător ca fiind cea mai ieftină versiune a ChatGPT pentru sarcini unde viteza și costul sunt prioritare, cum ar fi clasificarea, extragerea și ierarhizarea datelor.

Versiunea nano nu este accesibilă prin aplicația ChatGPT, ci doar prin intermediul API-ului pentru dezvoltatori. Aceasta va costa 0,2 dolari per milion de tokenuri (bucăți de text) pentru datele introduse și 1,25 dolari per milion de tokenuri pentru răspunsurile generate.

