„Părintele” ChatGPT a lansat două noi versiuni ale „robotului” conversațional: GPT-5.4 mini și nano

Sursă: © Waingro | Dreamstime.com

Compania de inteligență artificială OpenAI a anunțat lansarea a două noi versiuni ale „robotului” conversațional ChatGPT, GPT-5.4 mini și nano, la aproximativ două săptămâni de la debutul modelului GPT-5.4, relatează News.ro.

OpenAI susține că GPT-5.4 mini se apropie de performanța modelului GPT-5.4, după mai multe teste. Modelul va fi disponibil și pentru utilizatorii care nu plătesc abonament.

Cei care utilizează versiunea gratuită vor putea accesa GPT-5.4 mini selectând opțiunea Thinking din meniul aplicației. În schimb, utilizatorii premium vor putea folosi versiunea mini după ce expiră utilizările GPT-5.4 incluse în abonament. 

Compania din spatele ChatGPT susține că versiunea GPT-5.4 mini depășește semnificativ GPT-5.0 în ceea ce privește programarea, raționamentul, procesarea și interpretarea surselor multiple și utilizarea instrumentelor, fiind, în același timp, de două ori mai rapidă.

GPT-5.4 nano este promovată de producător ca fiind cea mai ieftină versiune a ChatGPT pentru sarcini unde viteza și costul sunt prioritare, cum ar fi clasificarea, extragerea și ierarhizarea datelor. 

Versiunea nano nu este accesibilă prin aplicația ChatGPT, ci doar prin intermediul API-ului pentru dezvoltatori. Aceasta va costa 0,2 dolari per milion de tokenuri (bucăți de text) pentru datele introduse și 1,25 dolari per milion de tokenuri pentru răspunsurile generate.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu

