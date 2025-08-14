PNRR: Reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii / Memorandum adoptat

Guvernul anunţă, joi, adoptarea Memorandumului care mandatează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) să finalizeze renegocierea PNRR, având în vedere că „reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii”.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, un Memorandum cu tema „Aprobarea mandatării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările şi completările ulterioare”, conform News.ro.

„Guvernul a mandatat Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) să finalizeze ajustarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în contextul obligaţiilor asumate prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR) şi al deteriorării situaţiei fiscale a României. Această necesitate a rezultat din analize realizate de MIPE şi Comisia Europeană în timpul vizitelor de monitorizare din 2024. În acest context, reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, principiile care au stat la baza propunerii de ajustare a PNRR au urmărit eficientizarea utilizării fondurilor alocate investiţiilor din plan.

Aceste principii au fost formulate în conformitate cu recomandările orizontale ale Comisiei Europene şi includ:

Asigurarea continuării tuturor recomandărilor specifice de ţară;

Garantarea contribuţiei planului la atingerea obiectivelor privind tranziţia verde şi digitală, în conformitate cu procentele stabilite prin Regulamentul (UE) 2021/241;

Corelarea nivelului de realizare al indicatorilor de rezultat cu bugetele alocate, prin reducerea proporţională a finanţării în cazul diminuării acestora;

Maximizarea eficienţei utilizării componentelor de grant;

Menţinerea în plan doar a investiţiilor cu cele mai mari şanse de implementare în termenul prevăzut de regulament.

„Noua alocare agreată cu Comisia Europeană se ridică la 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro sunt granturi nerambursabile şi 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de grant a fost securizată integral prin includerea proiectelor cu risc scăzut de implementare, iar unele investiţii au fost transferate din categoria împrumuturilor pentru a maximiza fondurile nerambursabile”, a mai transmis Guvernul.

Executivul precizează că a fost agreat cu Comisia Europeană transferul a 5 loturi din Autostrada A7 din componenta de împrumut în componenta de grant, în valoare de 2,169 miliarde euro, prin schimbarea sursei de finanţare a unei investiţii din infrastructura feroviară.

De asemenea, a fost aprobat transferul a 70% din valoarea alocată investiţiei pentru eficienţa energetică a fondului construit din portofoliul MDLPA, în valoare de 1,35 miliarde euro, contribuind astfel la reducerea deficitului bugetar.

„În ceea ce priveşte componenta de împrumut, o parte din investiţii şi reforme au fost transferate parţial sau integral în componenta de grant. Alte investiţii, considerate cu risc ridicat de neimplementare în termen, au fost eliminate din PNRR”, mai arată Guvernul.

Potrivit comunicatului citat, ajustările componentei de împrumut, în valoare de aproximativ 6,88 miliarde euro, „au fost realizate ţinând cont de necesitatea încadrării în traiectoria fiscală asumată de România, precum şi de capacitatea maximă a spaţiului fiscal disponibil pentru gestionarea acestora”.

„În cadrul aceleiaşi componente, au fost aprobate investiţii noi în valoare de 284 milioane euro, precum capitalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare şi achiziţia a 1.200 de ambulanţe, precum şi ajustări de preţ pentru investiţiile iniţiale menţinute în program”, mai transmite Guvernul.

La rândul lor, oficialii MIPE au transmis, într-un comunicat de presă, că această etapă are ca obiectiv principal accelerarea implementării şi asigurarea clarităţii în ceea ce priveşte proiectele care rămân finanţate prin PNRR.

„Pentru o monitorizare transparentă, proiectele aflate în implementare vor fi urmărite printr-un tablou de bord public, care urmează a fi lansat în luna septembrie şi care va oferi vizibilitate asupra stadiului fiecărui proiect rămas în PNRR”, anunţă MIPE.

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a analizat în primă lectură un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind măsurile necesare pentru ajustarea PNRR, care prevede:

Renunţarea la proiectele fără ordin de începere a lucrărilor , pentru a ne concentra resursele pe iniţiative aflate într-un stadiu avansat.

, pentru a ne concentra resursele pe iniţiative aflate într-un stadiu avansat. Suspendarea proiectelor cu progres fizic între 0% şi 30% , din cauza riscului ridicat de nefinalizare în termen.

, din cauza riscului ridicat de nefinalizare în termen. Prioritizarea finalizării proiectelor avansate, urmând identificarea surselor alternative de finanţare pentru acestea.

Ce proiecte vor primi finanțare din PNRR

Potrivit HotNews.ro, Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor.

De asemenea, vor fi suspendate proiectele care au grad de realizare până la 30% ca progres fizic. „Acestea sunt în stadiu incipient și există risc major de nu a fi finalizate”, a explicat Pîslaru. Potrivit acestuia, nu se va renunța la aceste proiecte cu grad fizic de realizare până în 30%, ci vor fi suspendate temporar.

În schimb, vor fi finanțate proiectele în stadiu de implementare de peste 30%. „Aceste proiecte le vom finaliza și ele devin prioritare pentru găsirea surselor alternative de finanțare”, a mai spus ministrul proiectelor europene.

Proiectele ce vor primi în continuare finanțare din PNRR: