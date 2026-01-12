Peste jumătate de milion de companii folosesc aplicația BT Go

Peste 500.000 de companii folosesc aplicația BT Go, ceea ce reprezintă 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania. Jumătate dintre acestea accesează aplicația zilnic, confirmând rolul său de instrument esențial pentru gestionarea operațiunilor financiare și de business.

În 2025, BT Go și-a consolidat poziția de lider în bankingul digital pentru companii, marcând creșteri accelerate privind numărul de utilizatori, volumul tranzacțiilor, rata de adopție și nivelul ridicat de satisfacție al antreprenorilor.

Anul trecut, BT Go a atras, în medie, peste 28.000 de utilizatori noi/lună, creștere susținută inclusiv de migrarea utilizatorilor NeoBT și BT24 la BT Go, un pas strategic în direcția simplificării și unificării experiențelor digitale oferite de bancă. Luna decembrie 2025, care a marcat finalul acestei migrări, a însemnat:

Aproape 20.000 de produse originate – depozite, investiții și carduri;

Peste 5 milioane de tranzacții, în valoare de aproximativ 60 de miliarde lei;

1 milion de extrase de cont descărcate;

150.000 de schimburi valutare;

Rating de 4,6/5 în chestionarul de feedback derulat prin aplicație, la care au răspuns peste 100.000 de clienți, respectiv rating 4,7/5 în App Store.

2026: BT Go, platforma de business pentru orice antreprenor

„Direcția BT Go pentru 2026 este să rezolvăm în aplicație cât mai multe dintre nevoile de zi cu zi ale unui antreprenor și, cu fiecare funcționalitate, să înțelegem mai bine realitatea zilnică cu care companiile se confruntă. Vrem să transformăm BT Go într-o platformă de business, care să ajute firmele să își gestioneze și dezvolte activitatea. Le mulțumim clienților pentru încrederea și implicarea în planul BT de simplificare digitală, care a presupus, în cazul acestora, migrarea de la NeoBT și BT24 la BT Go” – declară Raul Rîșniță, Director Coordonator Product & Digital Channels, Banca Transilvania.

