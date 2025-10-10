Skip to content

PNRR: Fondul croat PCP, prezent și la București, a strâns peste 160 milioane EUR și vrea să cumpere firme românești

Cosmin Comșa și Igor Čičak, PCP
Cosmin Comșa și Igor Čičak, PCP Sursă: PCP

Fondul de investiții croat Provectus Capital Partners (PCP), care a primit și fonduri europene alocate prin PNRR-ul României, a anunțat că a strâns deja peste 160 de milioane de euro, urmând astfel să-și înceapă campania de cumpărare de firme din sud-estul Europei, inclusiv din România. 

Zilele acestea, croații au anunțat „prima închidere” a noului lor fond de investiții, PCP SEE Fund II, cu un capital de 162,5 milioane de euro strâns până acum de la investitori, din ținta sa totală de 250 de milioane de euro. În iulie 2025, noul fond croat a obținut capital și de la Fondul European de Investiții, din banii alocați României prin Planul Național de Redresare și Reziliență, așa cum am anunțat atunci pe StartupCafe.ro. 

PCP SEE Fund II își propune să investească sume de câte 15-25 de milioane de euro în runde de finanțare prin care să preia majoritar sau integral companii din sud-estul Europei, inclusiv alături de alți co-investitori. 

Strategia fondului este de a prelua firme și a construi business-urile respective pentru a se extinde în regiune. Investitorii croați vizează companii din Croația, Slovenia, România, Bulgaria, Ungaria, Serbia și alte piețe din regiune. 

„Prin combinarea prezenței locale cu un model activ de consolidare, PCP își propune să construiască lideri regionali scalabili și să genereze valoare durabilă prin excelență operațională și fuziuni și achiziții strategice”, a precizat fondul, într-un comunicat.  

Anterior, firma de investiții croată a investit în 5 companii, în special domeniul sănătății (medicină umană și de medicină veterinară). 

„Vom continua să investim în domeniul sănătății, extinzându-ne și în alte sectoare și zone geografice fragmentate, cu creștere rapidă, din Europa de Sud-Est”, a declarat Igor Čičak, CEO-ul Provectus Capital Partners.

Pentru distribuirea noului său fond de investiții PCP a deschis recent birouri la București și Sofia. Biroul din București este condus de directorul Cosmin Comșa, un finanțist cu experiență la KPMG România, UniCredit, Erste și Deloitte. El a absolvit studii de business la Cluj și la Viena. 

