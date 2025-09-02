Platforma românească Termene.ro angajează un director de produs care a lucrat la Fitbit și Adobe

Compania de date despre firme Termene.ro îl numește pe Radu Vucea, fost angajat la Fitbit și Adobe, în rolul de CPO (Chief Product Officer – director de produs), potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Numirea lui Vucea vine în continuarea unei serii de mișcări strategice, spune firma.

Acum doi ani, Termene.ro a cumpărat startup-ul de rapoarte de credit pentru firme Confidas, folosit de peste 20.000 de antreprenori și integrat rapid în strategia Termene360 AI, dezvoltându-se cu tehnologii de inteligență artificială (AI) și machine learning, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Ulterior, firma și-a mutat sediul central în București și l-a cooptat în echipă pe Ionuț Bonoiu, fost redactor-șef la Forbes România, în rolul de Head of Context & Clarity, care conduce acum lansarea unei divizii editoriale bazate pe date și AI.

Mutarea lui Radu Vucea la Termene.ro marchează evoluția companiei, care intră într-o etapă de dezvoltare bazată pe un model de creștere condus de produs.

După ani de expansiune accelerată prin vânzări directe, compania face tranziția către o strategie Product Led Growth (PLG), în care produsul devine motorul central de atragere și retenție, iar experiența utilizatorilor stă în inima procesului de creștere, explică Termene.ro.

„Am scris istorie în industria noastră cu un model de dezvoltare bazat pe vânzări, dar acum este momentul ca produsul să preia rolul principal. Pentru acest pas aveam nevoie de un lider cu experiență globală în construirea și scalarea produselor digitale. Experiența lui Radu este esențială pentru noul capitol al Termene.ro: el aduce mixul de viziune strategică și execuție practică necesar pentru a scala inteligent și sustenabil și pentru a construi o organizație product-led”, a declarat Adrian Dragomir, fondator Termene.ro.

Cine este Radu Vucea

Radu Vucea are peste 14 ani de experiență în companii de tehnologie de talie mondială precum Adobe, Fitbit și Meta, unde a contribuit la lansarea și scalarea unor produse digitale cu milioane de utilizatori activi.

La Adobe și Fitbit, acesta a învățat cum să valideze și să lanseze produse de la zero, transformându-le în soluții capabile să genereze milioane de dolari în vânzări.

Printre realizările sale la Fitbit se numără lansarea primului produs destinat copiilor, introducerea metricii Active Zone Minutes, extrem de relevantă în perioada pandemiei, și atragerea primului milion de abonați plătitori pentru serviciul Fitbit Premium.

Experiența de la Meta a fost complementară: acolo a descoperit cum se scalează produse care aveau deja milioane de utilizatori activi, lucrând în zona de Metaverse (aproximativ 5 milioane de utilizatori) și concentrându-se pe proiecte de growth și pe dezvoltarea de produse inovative.

În paralel, Vucea s-a implicat în comunități profesionale și programe educaționale, fiind recunoscut ca mentor și formator pentru noile generații de specialiști.

„Am cunoscut Termene din perspectiva clientului și am văzut cât de utilă este platforma în luarea deciziilor. Cred că are un potențial uriaș de a deveni un partener strategic pentru mediul de afaceri din România și, în timp, un jucător important și în piețele vecine. Experiența acumulată la companii globale mă ajută să aduc structură și rigoare, dar și o mentalitate de inovație și experimentare continuă. Obiectivul meu este ca Termene să devină nu doar un furnizor de date, ci o platformă care simplifică deciziile și oferă un avantaj competitiv real companiilor”, a declarat Radu Vucea, Chief Product Officer Termene.ro.

Pe termen scurt, noul CPO va coordona consolidarea experienței actuale a platformei și va echilibra viteza de inovație cu un nivel ridicat al calității. Un obiectiv major este implementarea modelului Product Led Growth, care presupune ca produsul să se „vândă singur” prin valoarea pe care o livrează, reducând timpul de la descoperirea platformei până la generarea de rezultate concrete pentru clienți.

Compania susține că tranziția către modelul de tip PLG ar putea susține o creștere anuală de peste 50%, consolidând în același timp fundația pentru extinderea în piețele vecine, conform unor estimări interne.

Fondată de antreprenorul Adrian Dragomir, Termene.ro este astăzi cea mai cuprinzătoare platformă de business intelligence din România, utilizată de peste 130.000 de profesioniști și peste 6.000 de companii abonate.