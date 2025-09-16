Skip to content

Platforma SeedBlink lansează un asistent cu inteligență artificială pentru fondatorii de startup-uri

Radu Georgescu, Chairman of the Board SeedBlink
Radu Georgescu Sursă: SeedBlink

SeedBlink, platforma românească prin care antreprenorii pot obține finanțări de la investitori individuali, anunță CORE, un „consultant” cu inteligență artificială pentru fondatori, pentru pregătirea de pitch-uri și obținerea de finanțări, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

SeedBlink CORE este un copilot digital care vrea să schimbe strângerea de fonduri „dintr-un maraton într-un sprint structurat”, explică firma. Acesta este construit pe baza a peste 15.000 startup-uri, din care 2% au fost finanțate cu 78 milioane EUR prin intermediul comunităţii. De asemenea, platforma are un cost lunar de 50 EUR/lună.

„Procesul de finanțare de astăzi este lent, scump și în favoarea celor bine conectați”, a declarat Radu Georgescu, Chairman SeedBlink.

„CORE schimbă regulile jocului. Pentru costul unei cine, orice fondator are acces la aceleași instrumente, vizibilitate și infrastructură care până acum erau inaccesibile și rezervate doar câtorva. Adevăratul risc nu este să încerci. Este să aștepți”, a mai spus acesta.

Funcțiile incluse în CORE

  • Un asistent AI care oferă instant recomandări cu privire la termenii de finanţare, strategii de structurare a rundei sau adresarea întrebărilor din partea investitorilor;
  • Feedback detaliat pe pitch deck, plus templates gata de folosit, de la estimări financiare până la contracte de finanțare;
  • Un profil Spotlight pe SeedBlink, un „LinkedIn pentru finanţare”, care oferă startup-urilor vizibilitate în fața a mii de investitori europeni și feedback cu privire la compania lor;
  • Fondatorii pot deschide o rundă de investiții privată în mai puțin de 72 de ore, cu un link unic partajabil. Urmărirea progresului rundei se face în timp real, iar toată partea administrativă aferentă este gestionată în totalitate de SeedBlink.

