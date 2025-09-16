Platforma SeedBlink lansează un asistent cu inteligență artificială pentru fondatorii de startup-uri

SeedBlink, platforma românească prin care antreprenorii pot obține finanțări de la investitori individuali, anunță CORE, un „consultant” cu inteligență artificială pentru fondatori, pentru pregătirea de pitch-uri și obținerea de finanțări, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

SeedBlink CORE este un copilot digital care vrea să schimbe strângerea de fonduri „dintr-un maraton într-un sprint structurat”, explică firma. Acesta este construit pe baza a peste 15.000 startup-uri, din care 2% au fost finanțate cu 78 milioane EUR prin intermediul comunităţii. De asemenea, platforma are un cost lunar de 50 EUR/lună.

„Procesul de finanțare de astăzi este lent, scump și în favoarea celor bine conectați”, a declarat Radu Georgescu, Chairman SeedBlink. „CORE schimbă regulile jocului. Pentru costul unei cine, orice fondator are acces la aceleași instrumente, vizibilitate și infrastructură care până acum erau inaccesibile și rezervate doar câtorva. Adevăratul risc nu este să încerci. Este să aștepți”, a mai spus acesta.

Funcțiile incluse în CORE