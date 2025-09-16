O platformă românească de taxi și-a lansat procedura de insolvență

O firmă IT românească, ce dezvoltă și administrează o platformă software pentru comenzi de taxi, și-a inițiat procedura de insolvență, invocând dificultăți financiare.

Consiliul de Administrație al GoCab Software SA s-a întrunit pe 12 septembrie 2025 si a hotărât, în majoritate, inițierea demersurilor legale pentru depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență în vederea reorganizării judiciare a firmei, potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Într-un anunț transmis la Bursa de Valori București, GoCab invocă dificultățile financiare acumulate şi imposibilitatea de a-şi onora obligațiile exigibile cu resursele financiare disponibile.

Procedural, se depune o cerere de deschidere a procedurii la instanța competentă, iar apoi firma așteaptă hotărârea instanței de deschidere a procedurii şi desemnarea administratorului judiciar/ lichidatorului.

GoCab Software a fost infiintata in 2019 de BRK Financial Group alături de patru dispecerate de taximetrie din Bucuresti. In mai 2020, GoCab a lansat prima sa aplicatie de comandă de taxi. În iulie 2020 produsele dezvoltate de echipa GoCab au devenit disponibile la nivel national.

Portofoliul de produse si servicii al companiei include aplicatii destinate atat șoferilor de taxi, cât si utilizatorilor finali ai servicilor de taximetrie, inclusiv prima aplicatie de tip ride hailing dedicată taximetriștilor.

În 2021, compania s-a listat și pe piața alternativă a Bursei de Valori București, AeRO, destinată în principal firmelor mici și mijlocii (IMM).

Platforma de taxi a necesitat investiții de dezvoltare software și a acumulat pierderi.

GoCab Software SA a încheiat anul 2024 cu pierderi de 6 milioane de lei, după încasări de 5 milioane de lei. Firma a avut 10 salariați în 2024, cu doi mai puțini față de 2023.

Începând cu trimestrul al doilea al anului 2024, GoCab spune că s-a confruntat cu dificultăți financiare cauzate de decalajul dintre termenele de plată contractuale și nevoia de decontare rapidă a curselor către șoferi, precum și de obligația de plată a TVA-ului la emiterea facturilor, în lipsa unui flux constant de încasări.

În paralel, GoCab avea obligația de a efectua rapid plățile către șoferi pentru cursele prestate.

Întârzierile repetate în decontările către șoferi au condus la scăderea numărului de șoferi activi în platformă, ceea ce a dus la imposibilitatea onorării în timp real a tuturor comenzilor, inclusiv în cadrul unor parteneriate corporate, a precizat firma în raportul său anual.

Pentru a corecta dezechilibrul general, compania a lansat în paralel un plan de reorganizare care a inclus reducerea personalului și restructurarea echipei, optimizarea spațiilor administrative și renegocierea chiriei, suspendarea temporară a proiectelor de dezvoltare software, precum și prioritizarea strictă a plăților către șoferi.