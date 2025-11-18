Skip to content

Explicațiile Directoratului de Securitate Cibernetică, după pana de marți care a afectat mai multe site-uri, inclusiv al său

Explicațiile Directoratului de Securitate Cibernetică, după pana de marți care a afectat mai multe site-uri, inclusiv al său
Sursă: © Lovelyday12 | Dreamstime.com

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), al cărui site a fost de asemenea afectat de problemele tehnice ale Cloudflare, precizează că întreruperile temporare de marți, care au afectat mai multe site-uri și platforme online din întreaga lume, inclusiv din România, nu au fost cauzate de un atac cibernetic.

„În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp”, susține DNSC într-o postare făcută pe Facebook.

Directoratul de Securitate Cibernetică spune că acest eveniment a fost cauzat de erorioperaționale „și nu este o consecință a unui atac cibernetic”. 

Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site. Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv.

Afaceri

UPDATE Ce este Cloudflare, serviciul „invizibil” din spatele penei majore de marți, care a afectat numeroase site-uri, inclusiv în România

Cum vede o româncă fondatoare de startup oportunitățile femeilor din zona de tehnologie : „Încă vorbim de o nișă, de foarte puține femei care au încrederea că ar putea să reușească în industrie”

Revolut_Booking

Plăți prin Revolut pentru cazarea rezervată pe Booking, printr-un parteneriat al celor doi giganți tech. Perioadă promoțională anunțată

irigatii-fermier-femeie-dreamstime

SCHIMBĂRI CLIMATICE: Seceta, o problemă de supraviețuire – aproape 50% din fermieri vor să investească în irigații până în 2028

livrare alimente

ANSVSA a atenționat referitor la „riscuri privind achiziția de produse alimentare din mediul online”. Asociația magazinelor onlie respinge asocierea generalizată a comerțului online cu riscuri alimentare

KFC Romania

Cum s-au simțit creșterile de taxe și inflația în HoReCa: Cazul restaurantelor KFC, Taco Bell și Pizza Hut din România