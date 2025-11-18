Explicațiile Directoratului de Securitate Cibernetică, după pana de marți care a afectat mai multe site-uri, inclusiv al său

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), al cărui site a fost de asemenea afectat de problemele tehnice ale Cloudflare, precizează că întreruperile temporare de marți, care au afectat mai multe site-uri și platforme online din întreaga lume, inclusiv din România, nu au fost cauzate de un atac cibernetic.

„În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp”, susține DNSC într-o postare făcută pe Facebook.

Directoratul de Securitate Cibernetică spune că acest eveniment a fost cauzat de erorioperaționale „și nu este o consecință a unui atac cibernetic”.

Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site. Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv.