Livrările rapide, venituri anuale de 1 miliard EUR. Industria a crescut spectaculos în pandemia de Covid

Industria serviciilor de livrare rapidă realizează venituri anuale de circa 1 miliard de euro, arată un studiu realizat de PwC România.

Potrivit studiului PwC, sectorul a crescut de peste zece ori în perioada 2019-2023, de la 74,5 milioane euro la 970 de milioane de euro.

În cifre, a adus o contribuție de 600 de milioane de euro, reprezentând 0,18% din PIB-ul României.

„Cifrele prezentate în studiu indică o creștere exponențială a afacerilor locale, ajutate de expansiunea și popularitatea serviciilor de livrare rapidă. Obiceiurile de consum ale românilor s-au modificat datorită platformelor care intermediază serviciile de livrare, iar bugetul de stat beneficiază de pe urma expansiunii și popularității acestor servicii, atât direct dar și indirect”, spune Cătălin Codreanu, președintele Coaliției pentru Economia Digitală - cea pentru care a fost realizat studiul PwC.



Ecosistemul serviciilor de livrare rapidă este alcătuit din trei segmente principale:

Platformele de livrare online - conectează clienții cu furnizorii și coordonează comenzile și livrările prin intermediul livratorilor

Operatorii logistici sau de livrare - sunt responsabili de efectuarea livrărilor

Partenerii - furnizează produsele, incluzând restaurante, cafenele, fast-food-uri, magazine alimentare și non alimentare, precum și orice alți operatori economici care desfășoară activități comerciale prin intermediul platformelor de livrare

Partenerii au generat peste 70% din totalul veniturilor, operatorii logistici au generat 15%, iar restul de aproape 15% a fost generat de activitatea platformelor.

Contruibuția la PIB în termeni de valoare adăugată brută a crescut de 18 ori, de la 17 la 315 milioane euro.

„Transformările tehnologice și schimbările aduse de pandemie au accelerat dezvoltarea serviciilor de livrare rapidă, deschizând noi perspective pentru afacerile locale. Cererea în creștere pentru livrările de la restaurante, pentru produse alimentare și alte bunuri creează premisele pentru o adopție la scară largă a acestor servicii. În ultimii cinci ani, ecosistemul serviciilor de livrare rapidă a avut o contribuție tot mai importantă la economia națională, sprijinind dezvoltarea afacerilor și generând noi oportunități de creștere” a declarat Dinu Bumbăcea, Partener și Lider Consultanță pentru Afaceri, PwC România.





Cine este Coaliția pentru Economia Digitală

Coaliția pentru Economia Digitală reprezintă principalele platforme digitale de transport alternativ Bolt, Lime și Uber și principalele platforme digitale de livrare de alimente și bunuri Bolt Food, Bringo, Glovo și Wolt.

