Cum vede o româncă fondatoare de startup oportunitățile femeilor din zona de tehnologie : „Încă vorbim de o nișă, de foarte puține femei care au încrederea că ar putea să reușească în industrie”

„Sunt foarte multe credințe care li se pun fetelor încă de foarte mici în minte și, ulterior, sunt încurajate în școală. Din păcate, eu am văzut ulterior și în programele de accelerare unde am fost mentor în care, cumva, sunt resetate că trebuie neapărat să-și aducă lângă ele un CTO bărbat, ceea ce, sincer, nu cred că e absolut necesar”, a spus o fondatoare româncă de startup de tehnologie și real estate, la un eveniment în București.

Raluca Negrea, co-fondatoare a startup-ului Build21, a fost prezentă la evenimentul Empower Tech, o conferință care pune accent pe femeile din zona de tehnologie și business, unde a vorbit despre mentorat, investițiile sale și leadership.

Aceasta a spus, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că startup-ul a decis să înapoieze investitorilor banii strânși în prima rundă de finanțare, aproximativ 180.000 EUR, deoarece aceasta s-a suprapus cu scandalul Nordis, „o mișcare atipică” dar prin care spune că au câștigat, atât ea cât și CEO-ul Adrian Vasilescu, încrederea comunității care a dat bani pentru ideea de afacere.

Am vrut să aflu ce părere are ea despre piața de tech în relație cu femeile fondatoare:

„Pot să-ți spun că experiențele mele de founder, co-founder, late founder în companii de tehnologie s-au schimbat foarte mult de-a lungul timpului. În teorie, ar trebui să fie mai ușor astăzi decât atunci din două perspective și anume în momentul ăsta se vorbește mai mult despre incluziune și se fac și o serie de acțiuni în așa fel încât să fie posibilă intrarea în piața femeilor fondatoare în zona de tehnologie. Dar cum am spus și la event mai devreme, din punctul meu de vedere, este încă insuficient” – Raluca Negrea.

Ea consideră că încă este vorba de o nișă, de puține femei care au încredere că pot reuși în această zonă.

„Sunt foarte multe credințe care li se pun încă de foarte mici în minte și ulterior sunt încurajate în școală. Din păcate, eu am văzut ulterior și în programele de accelerare unde am fost mentor în care, cumva, sunt resetate că că trebuie neapărat să-și aducă lângă ele un CTO bărbat, ceea ce, sincer, nu cred că e absolut necesar, că o să fie foarte greu pentru ele dacă vor lua o decizie de viață de tipul „vreau să am și copii, vreau să am și familie”. Da, e greu, dar nu e imposibil. Se poate face, se pot așeza lucrurile și așa mai departe.”

„Peisajul s-a schimbat la nivel declarativ, cel puțin, ceea ce contează, dar nu cred că este mai ușor astăzi decât altcândva să intri în piață ca fondator femeie într-un business de tehnologie, și mai ales într-un business de tehnologie care lucrează cu tehnologii emergente sau cu deep tech și așa mai departe”, a mai spus antreprenoarea pentru StartupCafe.ro.

Ce caută într-un startup : o echipă bună, un moment potrivit

Pe lângă activitatea din cadrul startup-ului, Negrea este și investitor la Bravva Angels, așa că am vrut să aflu ce caută într-un startup în care vrea să investească.

Ea caută o echipă în care să aibă încredere că va executa ideea de afacere pe care o pitch-uiește, „dar mai mult decât atât, o echipă despre care să pot crede că va putea să se adapteze la necunoscutul cu care toți ne ocupăm zi de zi”.

De asemenea, Raluca Negrea caută afaceri care caută bani într-un „moment bun” pentru ideea lor, „un context pe care eu îl întâlnesc și îl înțeleg”.