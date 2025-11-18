Plăți prin Revolut pentru cazarea rezervată pe Booking, printr-un parteneriat al celor doi giganți tech. Perioadă promoțională anunțată

Aplicația financiară Revolut a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, un parteneriat global cu platforma de rezervări online pentru cazare, Booking.com, prin care utilizatorii au acces la o soluție de plată simplificată, cu mai multe valute.

Aproximativ 9 milioane de clienți Revolut sunt și utilizatori ai Booking.com. Odată cu acest parteneriat, platforma globală de turism devine cel mai mare partener din acest domeniu, la nivel global, pentru soluția de checkout online Revolut Pay, care numără aproape 2 milioane de utilizatori activi lunar.

Cu Revolut Pay, la finalizarea comenzii, clienții își pot achiziționa de pe Booking.com cazare, zboruri și pot închiria mașini rapid și în siguranță (se aplică termeni și condiții). În momentul plății, clienții sunt redirecționați de pe platforma Booking.com pentru a plăti cu un singur click prin aplicația Revolut, simplificând procesul de rezervare și protejând achiziția prin securitatea biometrică încorporată în aplicația de digital banking.

Ca beneficiu exclusiv, cei care plătesc cu Revolut Pay câștigă puncte de loialitate RevPoints suplimentare la toate achizițiile - susține fintech-ul londonez.

RevPoints este un program paneuropean de fidelitate cu carduri de debit, iar punctele pot fi valorificate la mii de comercianți la finalizarea comenzii cu Revolut Pay, inclusiv Booking.com.

Prin programul de loializare, clienților li se promit acces și alte beneficii precum mile aeriene, sejururi, carduri cadou, experiențe și multe altele în aplicația Revolut (se aplică termeni și condiții).

Pentru o perioadă limitată, între 17 noiembrie 2025 și 3 ianuarie 2026, utilizatorii pot beneficia de o promoție care le aduce 10 x RevPoints la achizițiile lor, accelerând parcursul către următoarea lor călătorie (se aplică termeni și condiții), a menționat Revolut.

„Strategia Revolut este aceea de a-i urma pe clienți noștri și de a ne întâlni cu ei acolo unde se află”, a declarat Alex Codina, director general Acquiring la Revolut. „Având în vedere pasiunea clienților noștri pentru călătorii și milioanele de utilizatori comuni cu Booking.com, acest parteneriat este o alegere firească pentru noi. Integrarea Revolut Pay înseamnă o experiență de finalizare a comenzii mai rapidă, mai sigură și, în cele din urmă, mai satisfăcătoare pentru utilizatori.”

„Booking.com se află mereu în căutarea unor noi soluții pentru a facilita experiențe globale tuturor, iar introducerea unor noi soluții inovatoare pentru a face tranzacțiile pe platforma noastră rapide, sigure și flexibile este esențială în atingerea acestui obiectiv. Având în vedere creșterea puternică a Revolut pe piețe europene cheie, acest parteneriat a fost o alegere firească”, a declarat JC Rodriguez, director al departamentului Fintech comercial la Booking.com. Suntem încântați de această colaborare și vom continua să lucrăm cu Revolut pentru a explora noi oportunități strategice care să ofere valoare milioanelor de călători și parteneri din întreaga lume.”

Pentru a permite această nouă soluție de plată pentru călători, Booking.com a adoptat Revolut Business, utilizând sistemul ca parte a operațiunilor sale zilnice. Această încredere consolidată în soluțiile de afaceri Revolut stabilește o bază solidă pentru extinderea parteneriatului.

Revolut spune că are 65 de milioane de clienți la nivel global , din care 4,5 milioane în România.