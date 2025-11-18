UPDATE Ce este Cloudflare, serviciul „invizibil” din spatele penei majore de marți, care a afectat numeroase site-uri, inclusiv în România

Mai multe site-uri și platforme online din întreaga lume, inclusiv din România, au întâmpinat marți după-amiază întreruperi temporare, din cauza unor probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană care furnizează servicii web.

Update: În jurul orei 16.45, Cloudflare a anunțat că incidentul a fost rezolvat.

„A fost făcută o remediere și considerăm că incidentul este acum rezolvat. Continuăm să monitorizăm eventualele erori pentru a ne asigura că toate serviciile revin la normal”, a spus Cloudflare.

---

Știrea inițială:

Printre platformele afectate se numără și X, fostul Twitter, deținut de Elon Musk, potrivit BBC. Conform Downdetector, platformă care oferă informații în timp real despre starea site-urilor web și care, la rândul său, a fost afectată de problemele Cloudflare, și alte servicii, precum ChatGPT și Spotify, au avut dificultăți în funcționare.

În România, mai multe site-uri de presă au fost temporar indisponibile, deși o parte dintre ele și-au reluat activitatea între timp.

Cloudflare a oferit marți, în jurul orei 13:48 (ora României), primele explicații privind problemele tehnice:

„Cloudflare se confruntă cu o defecțiune internă a serviciului. Unele servicii pot fi afectate intermitent. Ne concentrăm pe restabilirea funcționării serviciilor. Vom oferi actualizări pe măsură ce remediem problemele. Urmează mai multe informații în scurt timp”, a spus compania.

La scurt timp, Cloudflare a oferit o nouă actualizare: serviciile încep să revină treptat, însă utilizatorii ar putea continua să întâmpine un număr mai mare de erori decât în mod normal, pe măsură ce echipele lucrează la remediere.

Între timp, compania a precizat că investighează în continuare problema tehnică care a afectat mai multe site-uri și platforme la nivel global. Momentan, nu este clar câte site-uri au fost afectate în total și în ce măsură.

O altă informare a venit la ora 15.35. „Am făcut modificări care au permis serviciilor Cloudflare Access și WARP să își revină. Nivelul erorilor pentru utilizatorii Access și WARP a revenit la valorile de dinaintea incidentului. Am reactivat accesul WARP în Londra”, a spus Cloudflare, menționând că încă lucrează la restabilirea serviciilor pentru clienții care utilizează aplicațiile sale.

Ce este Cloudflare, serviciul „invizibil” din spatele penei majore care a afectat numeroase site-uri

Cloudflare este un furnizor american de servicii de infrastructură internet, folosit de aproximativ 20% din site-urile de pe internet, conform companiei. Printre serviciile oferite se numără verificarea faptului că vizitatorii unui site sunt oameni și nu boți.

Firma a fost fondată în 2009, în San Francisco, de Matthew Prince, Lee Holloway și Michelle Zatlyn. Ideea a pornit de la Project Honey Pot, un proiect creat de Prince și Holloway în 2004 pentru a monitoriza modul în care expeditorii de mesaje nesolicitate colectează adrese de email.

În 2009, Matthew Prince și-a luat un an sabatic pentru a urma MBA-ul la Harvard Business School, unde a întâlnit-o pe Michelle Zatlyn, astăzi Chief Operating Officer la Cloudflare. În timpul unei discuții, Matthew i-a povestit despre Project Honey Pot și comunitatea sa impresionantă de utilizatori.

Michelle a văzut imediat potențialul de a crea un serviciu care nu numai să monitorizeze amenințările online, ci să le oprească efectiv. Cei doi au început să lucreze la un plan de afaceri împreună cu profesorii de la Harvard, în timp ce Lee Holloway dezvolta prototipul funcțional în timpul liber.

În aprilie 2009, Cloudflare a câștigat prestigiosul concurs de planuri de afaceri al Harvard Business School, iar în vara aceluiași an, cei trei fondatori au continuat să perfecționeze proiectul.

În noiembrie 2009, compania a atras prima rundă de finanțare serie A, de peste 2 milioane de dolari, condusă de firmele de capital de risc Pelion Venture Partners și New Enterprise Associates (NEA), cu participarea Venrock.

În iunie 2010, Cloudflare a lansat o versiune beta privată pentru o parte dintre membrii comunității Project Honey Pot. Utilizatorii au observat că pe lângă protecția oferită împotriva „infractorilor” online, site-urile lor se încărcau, în medie, cu 30% mai rapid.

Lansarea oficială a Cloudflare a avut loc în septembrie 2010, iar de atunci compania a devenit un jucător important în securitatea și performanța online la nivel global. Până în 2019, când s-a listat la Bursa de Valori din New York (NYSE) sub simbolul NET, Cloudflare a strâns peste 332 de milioane de dolari în șapte runde de finanțare.

Cloudflare este o companie specializată în servicii cloud care funcționează ca intermediar între utilizatorii de internet și site-uri. Serviciile Cloudflare au dublu rol: cel de a accelera încărcarea paginilor și de a le proteja împotriva amenințărilor cibernetice.

La fel ca alte firme similare, precum Amazon Web Services, aceste servicii rămân în mare parte invizibile, până când apare o problemă, potrivit The Independent.

Practic, atunci când cineva accesează un site, conexiunea nu ajunge direct la server, ci trece mai întâi prin Cloudflare. Acolo este verificat dacă vizitatorul este o persoană reală sau un „robot” malițios care încearcă să atace site-ul. Dacă totul este în regulă, accesul este permis imediat. Dacă este detectată o amenințare, aceasta este blocată pe loc.