Alex Nedea (Recorder): Registrul Comerțului să mai verifice încă o dată dacă fiecare om de afaceri din România are siguranța că un oarecare de pe internet nu îi poate fura firma

Jurnalistul Alex Nedea, de la Recorder, cere autorităților române să verifice încă o dată dacă fiecare om de afaceri din România are în acest moment siguranța că un oarecare de pe internet nu îi poate fura peste noapte firma.

Recorder a publicat o investigație în care descrie situația unui antreprenor român care s-a trezit cu firma luată de alte persoane, cu acte înregistrate la Registrul Comerțului, fără acordul lui.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a apreciat ca „foarte utilǎ” ancheta Recorder.

„Documentarul Recorder aduce în atenția publică un nou fenomen de fraudă, pe care ANAF îl investighează din 2024. Direcția Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ (DGAF) are în curs o investigație demaratǎ anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Printre acestea și cazul evidențiat azi în reportajul Recorder (...) Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele întregii anchete, pe mǎsura avansǎrii cercetǎrilor şi identificǎrii tuturor celor vinovați”, a anunțat Nazare, pe Facebook.

În replică, într-o postare pe Facebook, autorul investigației, Alex Nedea, a cerut măsuri concrete din partea autorităților române, pentru protejarea business-urilor corecte din România: