Plăcinte din Republica Moldova, pe masa românilor

Plăcintele moldovenești, la mare căutare/FOTO: brutariabardar.md

O brutărie dintr-un sat moldovenesc exportă produsele în mai multe state din UE, printre care România, Franța, Germania și Irlanda. Cele mai de succes sunt plăcintele tradiționale. 

Bardar, o brutărie înființată cum 25 de ani în Republica Moldova, a ajuns să aprovizioneze peste 170 de magazine din România, dar produsele sale ajung și în Franța, Germania și Irlanda. Cele mai populare sunt plăcintele tradiționale, care reprezintă 70% din volumul exporturilor, spune administratorul Victor Nistorică.

„Istoria noastră a pornit cu produse clasice, după care gusturile consumatorilor au migrat spre opțiuni mai sănătoase, dar și cu o atenție sporită la ambalare, durabilitate și versatilitate. În toți acești ani, clienții noștri ne-au inspirat datorită feedbackului pozitiv, dorinței de a regăsi gustul copilăriei în produsele noastre. Aceasta ne-a făcut să înțelegem că avem un potențial nu doar local, ci și pe plan extern”, a declarat Victor Nistorică, pentru Invest Moldova - agenția guvernamentală de investiții, care are printre atribuții stimularea exporturilor.

Brutăria a început să exporte în România în 2022, după care și-a găsit clienți și în alte țări din UE. Din 2023, a intrat în rețeaua Kaufland România. În afara statelor deja menționate, a mai stabilit contacte de afaceri în Estonia, Lituania, Belgia și Italia, în urma unor misiuni economice organizate de țara vecină.

„Aceste participări ne-au ajutat să ajustăm strategia de export pe termen lung, ne ajută să devenim competitivi și vizibili pe o piață globală datorită produselor noastre tradiționale, ceea ce a contat enorm pentru un brand născut într-un sat moldovenesc”, mai spune Victor Nistorică.   

Satul Bardar este atestat documentar de pe la 1400 și se află la 15 km de Chișinău. 

În 2023, Brutăria Bardar a înregistrat o creștere de 80% a veniturilor din export, acestea reprezentând 20% din veniturile totale. Potrivit lui Victor Nistorică, planurile privind exporturile până în anul 2028 vizează atingerea unei ponderi de peste 50% din cifra de afaceri.

Peste 220 de companii moldovenești au participat până acum la programul „Misiuni de Export” al Invest Moldova, acestea reușind să-și comercializeze produsele în opt țări, cu un volum total al exporturilor de circa 5 milioane de euro, informează agenția de investiții. 

 


