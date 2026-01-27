Pinterest va da afară 15% din angajați pentru a redirecționa resursele către inteligența artificială

Platforma social media bazată pe fotografii și videoclipuri Pinterest va concedia aproximativ 15% din forța de muncă actuală pentru a investi în inițiative de inteligență artificială, potrivit TechCrunch.

Procesul se vrea să fie finalizat până la sfârșitul lunii septembrie 2026, conform unui document depus la Comisia SUA de supraveghere a piețelor (SEC).

Documentul menționează că Pinterest va „realoca resursele către roluri și echipe axate pe AI care stimulează adoptarea și execuția” tehnologiei și va prioritiza produsele și capabilitățile bazate pe inteligența artificială.

La sfârșitul anului 2024, compania avea aproape 4.700 de angajați, ceea ce înseamnă că aproximativ 700 de posturi vor fi impactate de disponibilizări.

Anunțul vine în contextul în care Pinterest investește în soluții AI, întocmai ca celelalte companii de tehnologie. Acum câteva luni, compania a lansat „Pinterest Assistant”, un asistent cu care utilizatorii pot discuta pentru sfaturi și recomandări de cumpărături. De asemenea, a început să testeze „Boards” alimentate de AI. Un „Pinterest Board” este o colecție de imagini și videoclipuri strânse de utilizatori în jurul unor teme, pentru inspirație, fie de haine, estetică sau design în general.

Directorul general al Pinterest, Bill Ready, a spus că va folosi modele de AI disponibile în mod open-source pentru a ține mici costurile companiei.

Platforma Pinterest a fost fondată în decembrie 2009 de Ben Silbermann, Paul Sciarra și Evan Sharp. Despre ea am mai scris pe StartupCafe în 2021, atunci când Bloomberg a relatat că PayPal ar fi interesat să cumpere compania, dar board-ul și echipa de management s-au retras în aceeași săptămână de la o potențială înțelegere.

Silbermann a ieșit din poziția de director general și a devenit președinte executiv în anul 2022, an în care Bill Ready a preluat rolul de CEO. Paul Sciarra a plecat din firmă încă din 2012.