Cum va arăta piața muncii, în primul trimestru din 2026, din perspectiva angajatorilor români? 1 din 4 angajatori se așteaptă la disponibilizări

Piața muncii din România va trece, între ianuarie și martie 2026, printr-o stagnare „accentuată” a activității de recrutare, țara aflându-se pe unul dintre ultimele locuri în clasamentul global privind intențiile de angajare, alături de Hong Kong și Slovacia, și mult sub media globală de 24%, arată o analiză realizată de o companie de servicii de recrutări și transmisă, marți, StartupCafe.ro.

Perspectivele angajatorilor români pentru intervalul ianuarie - martie 2026 sunt prudente, în contextul unui climat economic tensionat, conform datelor din studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă aferent trimestrului I din 2026.

Previziunea Netă de Angajare (NEO) ajustată sezonier pentru primul trimestru de anul viitor este de 0%, indicând o stagnare a activității de recrutare în România, în scădere cu 10 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Indicatorul NEO este diferența dintre procentul angajatorilor care estimează o creștere a angajărilor și cei care anticipează o scădere.

46% dintre cei 519 angajatori din România chestionați nu intenționează schimbări de personal, un procent apropiat de media globală, dar în creștere față de trimestrele anterioare. Aproximativ un sfert dintre respondenți, 24%, declară că intenționează să își extindă echipa, în timp ce 28% anticipează reduceri de personal, o pondere considerabil mai ridicată decât media înregistrată în regiunea Europa și Orientul Mijlociu (EME) (18%) și media globală (16%) pentru aceeași perioadă.

Tendința reflectă un climat de precauție crescută, în care companiile prioritizează stabilitatea și optimizarea resurselor în fața expansiunii, explică firma de servicii de recrutare. Datele arată o reorientare spre menținerea status quo-ului, cu mai puțini angajatori dispuși să își asume riscuri în contextul economic incert de la început de an.

„Datele acestui început de an reflectă un climat generalizat de incertitudine economică și organizațională. Angajatorii din România reacționează printr-o reducere vizibilă a planurilor de recrutare, iar cei care continuă să angajeze o fac cu prudență și o orientare clară spre eficientizarea resurselor. Observăm o ezitare pronunțată în mediul privat, în special din cauza presiunilor fiscale și a instabilității legislative locale, care influențează deciziile privind forța de muncă. Comparativ cu alte piețe, angajatorii români manifestă o rezervă accentuată în fața provocărilor economice, ceea ce se traduce printr-o piață a muncii aproape înghețată. În continuare, aproape 3 din 4 angajatori fie nu vor angaja, fie estimează concedieri. Din experiența noastră, acest comportament este specific etapelor marcate de lipsa de previzibilitate. Pentru a traversa eficient această perioadă, companiile vor avea nevoie de soluții flexibile de resurse umane, iar candidații – de sprijin în upskilling și reorientare profesională”, declară Miguel Trindade, directorul ManpowerGroup România.

În total, 24% dintre angajatorii din România afirmă că vor să facă angajări în T1 2026 (ianuarie – martie 2026), în timp ce 28% estimează disponibilizări. Procentul celor care nu preconizează nicio schimbare este de 48%, reflectând un climat general de precauție. Prin comparație, țări precum Brazilia (54%), India (52%) sau Olanda (36%) indică intenții de angajare mult mai robuste. România rămâne astfel în zona inferioară a clasamentului internațional, cu o Previziune Netă de Angajare (NEO) ajustată la 0%, și una neajustată de -4%.

Situația angajărilor din România, pe regiuni, sectoare de activitate și dimensiune, în T1 2026

Defalcarea pe regiuni ale țării, sectoare de activitate sau dimensiunea organizației conturează o imagine eterogenă a angajărilor în România.

Sud‑Vestul marchează cea mai puternică perspectivă de angajare, cu un NEO de +38%, indicând o dinamică solidă a recrutărilor. Sudul (+7%) și Sud‑Estul (+4%) prezintă, de asemenea, evoluții pozitive moderate. La polul opus, Vestul înregistrează cea mai mare scădere (-21%), urmat de Centrul țării (-10%), unde angajatorii manifestă rețineri considerabile. București‑Ilfov (-2%), Nord‑Vest (-1%) și Nord‑Est (+1%) se mențin în zona de stabilitate, cu variații minime.

Cele mai bune perspective sunt raportate de companiile mijlocii, cu 250–999 de angajați, pentru care Previziunea Netă de Angajare este pozitivă, în timp ce firmele foarte mici (sub 10 angajați) continuă să fie pesimiste, indicând cel mai ridicat nivel de deteriorare față de anul trecut. Deși aceste microîntreprinderi par să manifeste o ușoară redresare, rămân totuși sub pragul de stabilitate, spun experții.

Pe sectoare, domeniul Finanțe & Asigurări înregistrează cea mai ridicată Previziune Netă de Angajare, confirmând o tendință regională de consolidare a acestui sector. Totodată, Comerțul și Logistica au avut cea mai mare îmbunătățire față de aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, majoritatea industriilor relevă o scădere a intențiilor de angajare, în special în zona serviciilor și în industria prelucrătoare, semn că nesiguranța economică și planurile de optimizare influențează deciziile de personal.

În plan internațional, optimismul continuă să caracterizeze piețele din America Latină și Asia. Brazilia, de exemplu, nu doar că se află în topul clasamentului cu o Previziune Netă de Angajare de 54%, dar marchează și cea mai mare creștere anuală (+30 puncte). Spre deosebire de aceste regiuni, Europa Centrală și de Est, inclusiv România, par a traversa o perioadă de blocaj, cu Previziuni stagnante sau negative în mai multe țări din regiune.

Realizat încă din 1962, studiul măsoară trimestrial intențiile de angajare ale angajatorilor din 41 de țări și teritorii, inclusiv România. Pentru ediția Q1/2026, sondajul a fost derulat în perioada 1–31 octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 39.063 de angajatori, dintre care 519 din România, din toate cele 8 regiuni ale țării. Marja de eroare pentru România este de 4,31%.