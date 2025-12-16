Piața muncii din România, în 2025: Competiție ridicată în IT, deficit de personal în alte domenii și salarii crescute în industriile-cheie (analiză)

2025 a fost anul extremelor pentru candidații români, în care succesul în piața muncii nu a mai depins doar de CV, ci de alegerea strategică a domeniului, precum și de gradul de specializare, arată o analiză realizată de o platformă de recrutări, transmisă, marți, StartupCafe.ro.

Pentru candidații din sectorul IT, anul 2025 a însemnat o competiție extrem de ridicată. Numărul limitat de poziții disponibile a dus la un nivel record de aplicări, ajungându-se la peste 160 de aplicanți pentru un singur job, conform datelor colectate de bestjobs.

Procesul de recrutare a devenit un maraton de anduranță, cu timpi de așteptare mai lungi, mai multe etape de interviu și o selecție mult mai riguroasă. Cu toate acestea, salariile din IT au continuat să crească, nu ca efect al cererii de volum, ci ca parte a strategiilor de retenție, senioritate și specializare. Companiile au investit mai mult în păstrarea specialiștilor valoroși și în roluri-cheie, unde lipsa competențelor critice ar fi avut un impact direct asupra afacerilor.

La nivel de volum de aplicări, alte două domenii populare în 2025 au fost „Business Services”, care a depășit pragul de 1 milion de aplicări, și industriile prelucrătoare, care au atras peste 700.000 de aplicări.

În paralel, situația a arătat complet diferit în Retail, Construcții, Logistică și Sănătate. Aici, deficitul de personal a creat mai multe oportunități de angajare, dar și o presiune crescută asupra angajaților existenți.

În aceste domenii, companiile au fost nevoite să ajusteze salariile pentru a atrage și păstra oameni, iar candidații au avut mai multă putere de negociere, în special cei cu experiență relevantă.

Datele bestjobs arată că, în 2025, salariile au crescut în toate industriile-cheie, însă nu uniform. Cele mai vizibile creșteri salariale resimțite de candidați au fost în:

IT: +14%

Administrativ & Secretarial: +13%

Beauty & Wellness: +12%

Construcții: +11%

Pentru mulți dintre aplicanți, aceste ajustări salariale au venit ca o compensare parțială pentru un context mai dificil: fie competiție ridicată, fie volum mare de muncă în industriile cu deficit de personal.

„Din perspectiva candidaților, 2025 a fost un an al contrastelor. Unii s-au confruntat cu o competiție acerbă și procese de recrutare mai lente, în timp ce alții au avut mai multe opțiuni, dar și beneficii mai mari din partea angajatorilor. Specializarea a devenit un criteriu decisiv pentru stabilitate și evoluție.", a declarat Cristina Ceban, Brand Manager bestjobs.

Privind spre 2026, bestjobs estimează că diferențele vor continua să se adâncească. Candidații cu competențe specializate vor avea acces la salarii mai competitive și oportunități mai stabile, în timp ce profilurile generaliste vor resimți o presiune tot mai mare pentru reconversie, upskilling sau flexibilitate profesională. Pentru candidați, piața muncii se conturează tot mai clar ca un spațiu în care adaptabilitatea, specializarea și învățarea continuă fac diferența între stagnare și progres profesional.