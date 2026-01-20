Piața imobiliară, dominată în 2026 de proprietățile de lux (Raport)

Segmentul de lux va domina piața imobiliară și în acest an, după ce a depășit-o pe cea tradițională în 2025, estimează raportul Luxury Outlook 2026, realizat de Romania Sotheby’s International Realty - compania de consultanță imobiliară specializată în promovarea și tranzacționarea proprietăților istorice și artistice.

Raportul evidențiază impactul celor 6 trilioane de dolari rezultate din transferul de avere între generații, creșterea accelerată a activității cumpărătorilor străini în SUA și majorarea pragului de preț pentru locuințele de lux.

Tendințele sunt prezente și în România.

„Accesul la analize globale ne permite să înțelegem în profunzime cum se repoziționează piața imobiliară de lux la nivel internațional și să raportăm corect aceste tendințe la realitatea din România. Vedem tot mai clar cum clienții români își diversifică portofoliile imobiliare și investesc în piețe externe, în timp ce România devine, la rândul ei, o destinație de interes pentru cumpărători internaționali care caută proprietăți cu valoare pe termen lung”, a precizat Monica Barbu, CEO Romania Sotheby’s International Realty.



Unul dintre motoarele creșterii sectorului de lux îl reprezintă cele 6 trilioane de dolari rezultați din transferul de avere între generații, prin moșteniri.

De asemenea, activitatea cumpărătorilor străini în SUA a crescut cu 44% potrivit raportului.

Pe de altă parte, pragul de preț pentru locuințele de lux în această țară a crescut la 1,3 milioane de dolari - un nivel mai ridicat decât în multe alte țări.

Ca și în alte sectoare, precum bankingul și aviația, creșterea pieței imobiliare se concentrează tot mai mult pe segmentul premium.

Moștenirile - procente importante din PIB

Moștenirile au ajuns să reprezinte 10% din PIB-ul global. În Italia, de exemplu, ele reprezintă 20% din PIB-ul țării, conform unei analize din 2025 realizată de The Economist. Acest fenomen, denumit „inheritocracy”, creează o clasă emergentă de persoane cu avere netă foarte mare, care influențează piețele imobiliare globale.

Piața imobiliară din SUA începe să revină la nivelul celei de dinainte de pandemie. Oferta de locuințe cu prețuri de peste 1 milion USD este la cel mai ridicat nivel din 2020, iar numărul de locuințe noi (124.000) va fi cel mai mare din ultimii 16 ani.

Criptomonedele - în special Bitcoin - încep să aibă o influență importantă în tranzacțiile cu imobiliare de lux, în special în piețe precum Dubai, New York și California. Schimbările de reglementare ar putea permite ca activele cripto să fie luate în calcul la calificarea pentru credite ipotecare.

Astăzi, cumpărătorul internațional caută investiții într-un portofoliu rezidențial: locuințe principale, reședințe secundare și active legate de generarea de venit sau conservarea capitalului. Activitatea cumpărătorilor străini în SUA a înregistrat o creștere de 44%, cu Florida, California, Texas și New York drept principale destinații.

Alte influențe asupra pieței

Cheltuielile mondiale pentru securitatea „inteligentă” a locuințelor sunt estimate să atingă 39 de miliarde de dolari până în 2029, potrivit unui raport din iulie 2025 al firmei de cercetare de piață Statista, numărul gospodăriilor care au instalată o formă de securitate „inteligentă” atingând un estimat de 1,1 miliarde până în 2029.

81% dintre consultanții afiliați indică securitatea drept o preocupare majoră; facilități precum accesul securizat, sistemele CCTV, sursele alternative de energie și chiar camerele de panică devin tot mai frecvente.

Raportul prezintă creșterea cererii pentru locuințe care pot găzdui mai multe generații, pe fondul planificării succesorale și al schimbărilor de stil de viață. Cu aproximativ 84 de trilioane de dolari care se estimează că vor fi transferați între generații în SUA în următorii 20 de ani, oamenii își doresc ca acest transfer să fie real și durabil. O casă poate face asta.

Tot raportul arată că prețurile pot fi influențate de marile competiții internaționale, precum Cupa Mondială FIFA 2026 sau Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Termenul de „efect olimpic” (Olympic effect) a fost folosit pentru prima dată în 2009 într-un articol publicat de National Bureau of Economic Research și referă la impulsul economic și la schimbările corespunzătoare pe piața imobiliară care pot însoți turneele sportive internaționale.

În concluzie, atractivitatea segmentului rezidențial premium continuă să crească, pe măsură ce cererea pentru un stil de viață cu servicii de lux și costuri reduse de întreținere se extinde la nivel global.















