Cazul patronilor de mici afaceri puși să plătească TVA retroactiv: „Sunt lucruri pe care trebuie să le clarifice ANAF și cred că o va face în cel mai scurt timp” – ministrul Finanțelor

StartupCafe.ro a adus în atenția Ministerului Finanțelor problema patronilor de firme mici, care s-au trezit cu ANAF-ul pe cap, cu decizii de plată a TVA de zeci de mii de euro, pe ultimii 5 ani, cu dobânzi și penalități, însă ministrul Alexandru Nazare consideră că Fiscul trebuie să clarifice chestiunea.

Reamintim că, recent, pe Grupul Antreprenorilor din România, o comunitate care numără peste 275.000 de membri pe Facebook, au fost prezentate cazurile unor patroni de afaceri mici, unele închise între timp, care au avut codul de TVA anulat de ANAF la un moment dat. Oamenii spun că n-au mai colectat TVA de la clienți, iar acum s-au trezit că ANAF le cere zeci de mii de euro, TVA retroactiv, pe ultimii 5 ani, cu dobânzi și penalități de întârziere.

Marți, într-o conferință la Ministerul Finanțelor, StartupCafe.ro a prezentat succinct această problemă ministrului Nazare, care părea să nu fie la curent cu situația.

„În privința chestiunilor legate de antreprenori și de cum sunt clasificate anumite tipuri de acțiuni sau cheltuieli pe care le au, acestea sunt lucruri pe care trebuie să le clarifice ANAF și cred că o va face în cel mai scurt timp pentru a găsi soluțiile cele mai bune astfel încât să clarificăm anumite chestiuni în discuție, dar în același timp nici să avem un regim care să fie discriminatoriu pentru antreprenori. Dar această discuție trebuie purtată factual, cu date, pe fiecare caz în parte” - a răspuns Alexandru Nazare, chestionat de StartupCafe.ro privind problema TVA-ului cerut retroactiv de către ANAF de la antreprenorii cu firme mici.

