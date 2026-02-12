Portalul ONRC, în mentenanță de vineri, 13 februarie 2026. Ce recomandă Registrul Comerțului

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), responsabil cu înregistrarea și evidența tuturor firmelor din România, informează utilizatorii că portalul său online va fi în mentenanță în perioada 13 - 15 februarie 2026.

„Vă anunțăm că, în perioada 13 februarie 2026, ora 16:00 – 15 februarie 2026, ora 23:59, portalul va fi în mentenanță”, conform unui anunț făcut de ONRC.

ONRC recomandă ca, în data de 13 februarie, începând cu ora 15:00, să nu mai fie desfășurate activități în portal de către utilizatori.

Amintim că în 2024 s-a lansat noul portal al Registrului Comerțului. La scurt timp de la lansare, premierul de atunci, Marcel Ciolacu, se lăuda că prin noul portal ONRC, făcut cu fonduri europene, „reducem timpul necesar înființării unei firme de la 72 de ore la doar 24. Mai mult, în maxim 15 minute se pot completa și încărca documentele în noul portal dezvoltat de ONRC”.

StartupCafe.ro a testat atunci sistemul prin care românii își înființează firme și PFA. Antreprenorul și avocatul Cristian Bărcan, fondator al companiei REGnet, care oferă servicii de înființare de firme, a fost prezent în studioul StartupCafe.ro, să testăm împreună noul portal ONRC, pentru comunitatea noastră antreprenorială.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este instituţia publică, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de stat.