ANPC s-a pus cu controalele pe firmele românești, din 2026

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat acum că și-a crescut cu 41% numărul controalelor la firme din toată România, în luna ianuarie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului 2025.

Astfel, ANPC a făcut 6.608 verificări în ianuarie 2026 față de 4.685 în ianuarie 2025, potrivit unui comunicat oficial al instituției.

Și volumul amenzilor suportate de operatorii economici a crescut: majorare cu 62% a numărului de sancțiuni contravenționale aplicate, de la 3.145 în ianuarie 2025 la 5.089 în ianuarie 2026.

De asemenea, valoarea totală a amenzilor a înregistrat o creștere de 90%, ajungând la 26.475.842 lei în prima lună din 2026, față de 13.947.550 lei în aceeași perioadă a anului anterior.

ANPC susține că „măsurile dispuse au avut un impact direct asupra protecției consumatorilor și a conformității produselor și serviciilor”.

Valoarea mărfurilor neconforme oprite definitiv de la comercializare a crescut cu 145%, până la 2.263.931 lei, iar cea a mărfurilor oprite temporar a înregistrat o creștere de 241%, ajungând la 6.521.110 lei în luna ianuarie 2026.

În schimb, numărul de măsuri de oprire temporară a prestării de servicii dispuse de ANPC asupra unor afaceri au scăzut cu 26%, „indicator care reflectă o stabilitate sporită în anumite sectoare monitorizate”.

„În luna ianuarie 2026, perioadă caracterizată de reluarea activităților comerciale după sărbători, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni susținute de supraveghere și control, adaptate evoluțiilor din piață și orientate către consolidarea protecției consumatorilor. În acest context, evoluția indicatorilor specifici confirmă atâtcreșterea eficienței intervențiilor instituționale, cât și întărirea încrederii publice în rolul și misiunea instituției” - susține instituția.

„ANPC își continuă misiunea de supraveghere a pieței printr-o abordare echilibrată și orientată către rezultate, contribuind la menținerea unui mediu comercial corect și transparent. Datele aferente lunii ianuarie 2026 confirmă eficiența acțiunilor instituționale și impactul direct în beneficiul consumatorilor. Totodată, se observă o creștere a gradului de conștientizare a drepturilor și obligațiilor de către cetățeni, care le valorifică activ atunci când este necesar”, a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Recomandări ANPC pentru protecția consumatorilor, în „luna iubirii”

Înainte Sfântul Valentin și Dragobete, ANPC a făcut o serie de recomandări, „în luna iubirii”, pe site-ul său oficial:

Recomandări la achiziția CIOCOLATEI:

• Ambalajul festiv nu garantează calitatea.

• Alegeți produse în care ingredientul principal este untulde cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate.

• Asigurați-vă că termenul de expirare este clar înscris.

• Evitați produsele înghesuite în coșuri promoționale fără etichete vizibile.

• Ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi, urme de umezeală sau manipulare necorespunzătoare.

• Verificați mențiunile privind: lapte, soia, nuci, alune, gluten.

Recomandări la achiziția FLORILOR:

• Verificați starea florilor: asigurați-vă că florile sunt proaspete, fără frunze uscate, petale ofilite sau tulpini deteriorate.

• Examinați ambalajul și condițiile de păstrare: florile ambalate trebuie să fie protejate și păstrate corespunzător; pentru flori tăiate, verificați dacă sunt puse în apă curată sau soluții nutritive.

• Atenție la preț: prețul per fir sau per buchet trebuie afișat clar și vizibil.

• Ambalajele (folie, panglici etc.) trebuie menționateexplicit dacă se plătesc separat.

• Cantitatea de flori din buchet trebuie să corespundăexact cu cea solicitată.

• Solicitați informații suplimentare despre tipul florilor, proveniența și condițiile de întreținere, pentru a le prelungi durata de viață.

Recomandări la achiziția BIJUTERIILOR:

• Verificați ca prețul să fie afișat clar și să includă TVA.

• Asigurați-vă că bijuteriile din metale prețioase poartămarca de titlu și marca de responsabilitate a producătorului sau importatorului.

• Solicitați informații privind greutatea metalului prețios, fără ambalaj.

• Examinați bijuteria pentru eventuale zgârieturi, defecte de montură sau pietre slab fixate.

• Solicitați clarificări cu privire la natura pietrelor (naturale, sintetice sau tratate).

• Nu confundați bijuteriile din metal comun placat cu cele realizate din metal prețios.

• Solicitați certificat de garanție pentru bijuterii șicertificat de autenticitate pentru pietrele prețioase, atunci când este cazul.

Recomandări la achiziția de VOUCHERE CADOU:

• Achiziționați vouchere doar din surse de încrederepentru a evita fraudele sau voucherele false.

• Asigurați-vă că voucherul corespunde nevoilor reale.

• Unele vouchere pot fi utilizate doar pentru anumiteproduse sau în anumite perioade.

• Asigurați-vă că voucherul poate fi folosit împreună cu alte oferte sau reduceri pentru a beneficia de cele maibune prețuri.

Recomandări la achiziția PRODUSELOR COSMETICE

• Produsele originale se comercializează doar prin lanțurile oficiale de distribuție, nu sunt vândute latarabe.

• Manifestați prudență în ceea ce privește prețurile practicate, întrucât prețurile scăzute pot indica proveniența produselor din surse neautorizate.

• Produsele cosmetice trebuie să aibă inscripționat numele producătorului, al persoanei responsabile cu introducerea pe piață sau, după caz, al importatorului din afara UE.

• Majoritatea produselor cosmetice trebuie să conțină data de minimă durabilitate, precedată de mențiunea „A se folosi preferabil înainte de”, exprimată în format lună/an sau zi/lună/an.

• Produsele fără dată de minimă durabilitate au inscripționat simbolul PAO, care indică perioada de utilizare în siguranță după deschidere.

• Respectați informațiile și avertismentele înscrise pe etichetă, pentru prevenirea unor riscuri asupra sănătății.

Recomandări la achiziția TEXTILELOR - LENJERIE INTIMĂ

• Respectați condițiile de retur: lenjeria intimă este un produs de igienă personală și nu poate fi returnată dacă a fost desigilată sau purtată. Returul este posibil doar în cazul în care produsul este defect sau neconform.

• Citiți eticheta și instrucțiunile de întreținere: verificați compoziția materialului, instrucțiunile de spălare și eventualele avertismente pentru prevenirea iritațiilor sau a altor probleme de sănătate.

• Fiți atenți la preț: prețurile neobișnuit de mici pot indica produse contrafăcute sau de calitate inferioară.

• Examinați calitatea materialului și a confecționării:lenjeria trebuie să fie confortabilă, rezistentă la purtare și spălare, fără defecte de cusătură, fără pete și mirosuri neplăcute.

Recomandări la achiziția PRODUSELOR DESTINATE PERSOANELOR PESTE 18 ANI:

• Asigurați-vă că produsele achiziționate sunt legale în România și respectă toate cerințele privind etichetarea.

• Achiziționați doar din surse autorizate – cumpărați produse din magazine sau platforme autorizate.

• Respectați condițiile de păstrare – produsele comestibile trebuie păstrate conform instrucțiunilor producătorului, pentru a preveni alterarea sau dezvoltarea bacteriilor.

• Atenție la alergii și sensibilități – parfumul cu feromoni poate conține substanțe care provoacă iritații sau reacții alergice; testați produsul pe o suprafață mică de piele înainte de utilizare extinsă.

• Fiți atenți la dozare și utilizare – respectați cantitatea recomandată și modul de utilizare.

• Examinați ambalajul și integritatea produsului – ambalajul trebuie să fie nedeteriorat, sigiliul intact, iar eticheta completă și lizibilă; ambalajele compromise pot indica contaminare sau risc de sănătate.

Recomandări privind SERVICIILE DE MASAJ:

• Achiziționați servicii și produse din surse autorizate. Alegeți centre de masaj și produse cosmetice care respectă reglementările legale; evitați persoanele sau spațiile neautorizate.

• Confirmați că personalul este calificat și cereți dovada calificării, dacă este necesar.

• Solicitați informații clare despre tipul de masaj, duratași prețul ședinței.

• Orice cost suplimentar trebuie comunicat înainte de începerea serviciului.

• Prosoapele, lenjeria și materialele folosite trebuie schimbate după fiecare client.

• Cereți bon fiscal sau factură pentru serviciul prestat.

Recomandări privind utilizarea CARDURILOR DE CUMPĂRĂTURI:

• Folosiți cardul de cumpărături ca pe un instrument de bugetare, nu ca pe o sursă de venit suplimentar.

• Retragerea de numerar de la bancomat cu un card de cumpărături atrage de obicei comisioane mari și o dobândă semnificativă care începe să curgă imediat, fără a beneficia de perioada de grație!

• Verificați ofertele băncii! Multe magazine partenere oferă posibilitatea de a achita cumpărăturile de valoare mare (electronice, mobilă, bilete de avion) în rate egale, fără dobândă, dacă se utilizează cardul de cumpărături.