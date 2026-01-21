Skip to content

Patronii de firme de curățenie se întâlnesc la un eveniment în București

Sursă: © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com

Patronatul Industriei de Curățenie (PIC) organizează pe 26 februarie, la București, o întâlnire a companiilor de profil cu furnizorii de consumabile și echipamente, se arată într-un anunț al organizației, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Evenimentul are ca scop „dialogul și colaborarea într-o piață aflată sub presiunea creșterii costurilor și a deficitului de personal”, se arată în anunț. 

Organizatorii își propun să creeze „un cadru profesionist de discuție între antreprenori, furnizori și specialiști din zona de facility management, abordând teme precum standardele de calitate, eficientizare a costurilor, optimizarea proceselor și profesionalizarea serviciilor”.

Inițiativa vine în contextul în care industria serviciilor de curățenia „se confruntă cu provocări semnificative, fiind necesare mai multă colaborare, schimb de bune practici și dialog între actorii implicați”. 

Participarea la eveniment se face pe bază de înscriere, la adresa: contact@patronatulcurateniei.ro.

Patronatul industriei de curățenie reprezintă companii active în domeniul serviciilor de curățenie, având ca obiectiv „promovarea standardelor de calitate, dialogului și dezvoltării sustenabile a industriei”.


