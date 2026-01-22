Patronatul „Concordia”, în contextul Davos 2026: „Istoria accelerează. România are nevoie urgentă de agilitate și reforme pentru a rămâne competitivă”

România are nevoie urgentă de câteva măsuri pentru adaptarea la contextul global actual, în care lumea „devine mai dură și mai fragmentată, economia și securitatea au fuzionat, iar regulile jocului economic devin instrumente de putere geopolitică”, arată reprezentanții Confederației Patronale „Concordia”, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Concordia a propus în decembrie 2025 un pachet de măsuri pentru „creșterea și relansarea economică”, care ar avea un „impact imediat”.

Acestea includ:

Deblocarea a două miliarde de euro în investiții;

Generarea a două miliarde de euro venituri suplimentare la bugetul de stat;

Reducerea costurilor administrative pentru companii cu 30-40%;

Crearea unui mediu economic favorabil pentru sute de mii de locuri de muncă.





Reprezentanții confederației reiterează propunerile, în contextul „semnalelor” transmise de liderii mondiali la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, care arată că lumea se schimbă iar istoria „accelerează”.

România - spun ei - este direct afectată și „dublu expusă”, deoarece este „profund integrată în economia europeană și înlănțuirile globale”, dar depinde și de „garanțiile de securitate transatlantice”. În acest context, „provocările economice actuale nu mai pot fi tratate cu jumătăți de măsură”. Ele „necesită agilitate”, precum și o „colaborare reală între stat și privat”, precum și „reforme structurale rapide”.

„Mesajul de anul acesta de la Davos este cât se poate de clar: nu traversăm o simplă tranziție, ci o ruptură istorică a ordinii mondiale. Vechile reguli se șterg sau se rescriu din mers, iar distincția dintre securitate și economie a dispărut complet. Astăzi, o țară fără putere economică, independență energetică și tehnologie avansată este o țară vulnerabilă. Securitatea economică a devenit sinonimă cu securitatea națională,” a declarat Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației Patronale Concordia.



Avertismentele de la Davos sunt „brutale”: liderii globali vorbesc explicit despre „riscul subordonării economice a statelor care nu se adaptează”.

Într-un moment în care lumea devine „impredictibilă”, România „are resursele necesare pentru a naviga această furtună, dar fereastra de oportunitate se închide”. „Soluțiile există, însă ele necesită un parteneriat onest”.

„Dacă la Davos se vorbește despre transformare, acasă trebuie să trecem la fapte. Companiile noastre sunt pregătite să investească și să creeze valoare, dar au nevoie de predictibilitate și de un partener real în Statul român. În era fragmentării globale, supraviețuiesc doar economiile agile, digitalizate și stabile. România poate alege să fie victima acestei transformări sau să o folosească pentru reforme decisive," a adăugat directorul executiv Concordia.



Argumentele și soluțiile sunt „pe masă”. „Trebuie să lucrăm împreună pentru a livra rezultate”, mai transmit reprezentanții confederației patronale.

