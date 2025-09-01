Patronatele Concordia, către politicieni: Nu transformați mediul de afaceri în bancomatul clasei politice!

Confederația Patronală Concordia s-a văzut nevoită să transmită luni un al doilea comunicat de presă, pentru a critica dur amendamentele introduse de PSD la pachetul 2 de reforme, care prevăd menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) asupra marilor companii, în paralel cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile intragrup ale firmelor.

Inițial, Guvernul Bolojan, propusese în proiectul său de pachet fiscal, eliminarea impozitului IMCA din anul fiscal 2026, iar patronii din cadrul Concordia și-au exprimat sprijinul pentru această măsură, printr-un prim comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Între timp, odată cu evoluția amendamentelor PSD la pachetul de reforme, Concordia a venit, în aceeași zi, cu un nou comunicat, de data aceasta mai scurt și mai critic la adresa clasei politice.

„În urma informatiilor privind eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA si introducerea unei noi taxe pe cheltuielile intragroup ale companiilor”, Concordia a transmis acest al doilea comunicat de presă:

„Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), concomitent cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile intragrup ale companiilor, este o decizie profund greșită, cu un impact negativ cert asupra economiei. IMCA a fost încă de la început o eroare de politică fiscală, iar păstrarea acesteia simultan cu o nouă taxă înseamnă dublarea poverii asupra acelorași companii și compromiterea șanselor de relansare economică.