Organizația de patroni Concordia, condusă de Dan Șucu, cere „eliminarea risipei din bugetul public” și aprobă propunerea Guvernului Bolojan de a elimina impozitul minim asupra marilor companii

Confederația Patronală Concordia, prezidată de omul de afaceri Dan Șucu (Mobexpert, Redport, Rapid), susține intențiile Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor bugetare, precum și propunerea Executivului de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) aplicat marilor companii.

UPDATE: Între timp, politicienii au reintrodus IMCA în pachetul fiscal, iar Concordia a dat un nou comunicat, în care critică dur această mișcare.

„Susținem obiectivul de consolidare fiscală, dar considerăm că o reformă echitabilă nu poate să pună întreaga povară pe umerii mediului privat. Este timpul ca statul să își demonstreze responsabilitatea prin reducerea cheltuielilor administrative și eliminarea risipei din bugetul public” - afirmă Concordia, într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Confederația Patronală Concordia salută decizia de abrogare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu anul fiscal 2026. Această taxă obligă companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro să plătească cel puțin 1% din cifra de afaceri, chiar și în situația înregistrării de pierderi, penalizând investițiile reale și creând distorsiuni economice”, mai afirmă organizația de oameni de afaceri.

Mesajul Concordia de susținere a măsurilor Guvernului apare în contextul în care premierul Ilie Bolojan se confruntă cu refuzul partenerilor de guvernare de la PSD de a accepta tăieri de cheltuieli și de job-uri în administrația publică locală, cuprinse în pachetul doi de măsuri de reformă. De asemenea, Guvernul Bolojan a propus eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru marile companii, în pachetul de reforme, dar parlamentarii PSD au introdus un amendament care prevede reinstaurarea IMCA.

Confederația Patronală Concordia: Reducerea deficitului trebuie să meargă mână în mână cu reforma cheltuielilor, nu doar prin creșterea sarcinilor fiscale pentru mediul de afaceri și cetățeni

„Confederația Patronală Concordia subliniază necesitatea ca autoritățile să își concentreze eforturile pe reducerea cheltuielilor publice, nu doar pe transferul poverii fiscale către mediul de afaceri și cetățeni.

Măsuri care afectează direct mediul de afaceri

Pachetele de măsuri fiscale 1 și 2 introduc măsuri care impactează competitivitatea companiilor și frânează redresarea economică: majorarea TVA la 21%, creșterea impozitului pe dividende la 16%, dublarea taxei pentru băncile mari la 4%, majorarea accizelor cu 10% și impozitarea suplimentară a cheltuielilor efectuate de către multinaționale către firme afiliate. Aceste măsuri, deși justificate prin nevoia de consolidare fiscală, adaugă presiune semnificativă asupra mediului de afaceri român care se confruntă deja cu provocări majore.

IMCA - O măsură care trebuie eliminată definitiv

Confederația Patronală Concordia salută decizia de abrogare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu anul fiscal 2026. Această taxă obligă companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro să plătească cel puțin 1% din cifra de afaceri, chiar și în situația înregistrării de pierderi, penalizând investițiile reale și creând distorsiuni economice. Efectele IMCA s-au resimțit imediat – companiile și-au majorat pierderile, iar o parte dintre afacerile profitabile au trecut pe pierdere sau au înregistrat marje diminuate. Acestea s-au reflectat și în încasările limitate la bugetul de stat, cu un efect de bumerang, așa cum anticipam încă de la introducerea măsurii.

Distorsiunile economice majore generate de IMCA justifică pe deplin eliminarea acestei taxe, care nu și-a dovedit utilitatea, dar care, în schimb, a descurajat investițiile, a pus presiune suplimentară pe cash-flow-ul firmelor și a generat dublă impunere.

Necesitatea unei abordări echilibrate

Confederația Patronală Concordia înțelege necesitatea consolidării fiscale în contextul economic actual, dar consideră că acest obiectiv nu poate fi atins doar prin creșterea impozitelor și taxelor. România are nevoie de o reformă care să vizeze, în primul rând, reducerea cheltuielilor administrative, combaterea evaziunii fiscal prin îmbunătățirea colectării și reducerea gap-ului de TVA prin măsuri digitale, nu prin creșterea cotelor. Este necesar ca mediul de afaceri să își poată desfășura activitatea într-un cadru fiscal predictibil, care să încurajeze investițiile și să mențină competitivitatea economiei românești.

Susținem disciplina fiscală și subliniem că România are nevoie de o abordare echilibrată. Mediul de afaceri nu poate să poarte singur povara redresării economice. Statul trebuie să își facă și el partea prin eficientizarea cheltuielilor și eliminarea risipei. Orice întârziere sau ezitare în implementarea reformei cheltuielilor publice nu doar că subminează credibilitatea Guvernului, dar pune în pericol stabilitatea economică și încrederea investitorilor. România are nevoie de decizii ferme și curajoase acum, nu de amânări succesive care împovărează doar mediul privat.

Confederația Patronală Concordia reiterează disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru identificarea de soluții echilibrate care să asigure consolidarea fiscală fără a compromite competitivitatea economiei românești”.