Patron din HoReCa: „Românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant”. „Litoralul românesc a fost catastrofal”

Patronii români din HoReCa se tem că aproximativ 15-20% dintre business-urile din domeniu vor intra în faliment în anul 2026, iar unul dintre motive este faptul că „românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant”, a declarat, joi, președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), Călin Cozma.

Într-o conferință la Confederația patronală IMM România, la București, Călin Cozma, care a construit afaceri în HoReCa, evenimente și agricultură, a evidențiat consumul în scădere în rândul clienților restaurantelor din România.

„Undeva între 15 și 20% dintre companii vor intra în faliment. Și asta și din cauza taxelor directe pe care le avem și a creșterii TVA, dar și din cauza faptului că românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant. Am ajuns la concluzia că 80% din mesele care sunt sunt de 2 sau 3 persoane, nu mai mult. Oamenii nu mai ies la restaurante ca să socializeze, cum se întâmpla, oamenii ies pentru strictul necesar, adică să mănânce și să plece acasă. Livrările cresc, pentru că prețul la livrări este mai controlabil, adică știi că ți-ai luat un fel de mâncare și nu plătești mai mult. Deserturile ca vânzare au scăzut foarte mult, deserturile extra, adică un client bea una, maximum două băuturi la o masă, ceea ce, din previziunile noastre, 15-20% dintre operatorii noștri vor dispărea de pe piață” - a spus el, citând o cercetare a FPIOR.

El a avertizat și asupra sezonului „catastrofal” de pe litoralul românesc, din 2025, după ce guvernul a tăiat voucherele de vacanță pentru bugetari: