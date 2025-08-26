Partenerii Parcului Tehnologic de Inovare din Moldova ar putea genera venituri de peste 1 miliard EUR în 2025

În 2024, Moldova Innovation Technology Park (MITP) și-a consolidat poziția de principal hub tehnologic al Republicii Moldova și a devenit unul dintre factorii cheie ai creșterii economice a țării, generând un sfert (26%) din toate exporturile de servicii, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

MITP găzduia, în anul 2024, 2.154 companii rezidente, în creștere cu 33% față de 2023, potrivit celui mai recent raport anual al parcului de tehnologie.

Totodată, anul trecut, s-au alăturat 686 de noi companii, dintre care 455 au fost fondate în 2024, cea mai mare expansiune din istoria de 7 ani a parcului.

Această creștere rapidă a fost determinată nu numai de îmbunătățirea condițiilor de afaceri, ci și de o listă extinsă de activități comerciale permise. În special, începând cu februarie 2024, serviciile de externalizare și call center destinate exportului au fost legalizate, atrăgând peste 200 de noi companii în sector, explică MITP.

Motor de economie pentru Republica Moldova

MITP joacă un rol crucial în economia de export și baza de impozitare a Moldovei:

88% din vânzările totale ale companiilor rezidente ale MITP sunt orientate spre export, ceea ce înseamnă că parcul generează 26% din toate exporturile de servicii ale țării;

din vânzările totale ale companiilor rezidente ale MITP sunt orientate spre export, ceea ce înseamnă că parcul ale țării; Vânzările totale în 2024 au ajuns la 15,2 miliarde lei , sau aproximativ 770 de milioane EUR , o creștere de 21% față de anul precedent;

, sau aproximativ , o față de anul precedent; Rezidenții au contribuit cu impozite în valoare de 1,5 miliarde lei, din care 83% au provenit din impozitul unic plătit de rezidenți.

Taxele plătite de rezidenții MITP sunt suficiente pentru a acoperi 16% din cheltuielile naționale de sănătate și 90% din bugetul național pentru învățământul superior, susține parcul tech din Republica Moldova.

„Această performanță economică evidențiază rolul din ce în ce mai strategic al sectorului IT în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, contribuind cu 4,7% la PIB-ul național în 2024. Creșterea cifrei de afaceri a companiilor rezidente are un impact direct asupra creșterii contribuțiilor la bugetul public, confirmând eficiența și sustenabilitatea regimului fiscal oferit de MITP. Modelul operațional al Parcului, bazat pe un cadru fiscal competitiv, continuă să-și demonstreze capacitatea de a atrage investiții, de a stimula creșterea economică și de a genera valoare adăugată reală în economia națională”, a declarat Marina Bzovîi, Director Moldova Innovation Technology Park.

Companiile rezidente MITP angajează peste 24.200 de persoane, 89% fiind direct implicate în activitățile eligibile.Salariul mediu lunar în 2024 a ajuns la 50.064 lei (circa 2.600 EUR), reprezentând o creștere de 23% de la an la an. Totodată, femeile reprezintă acum 32% din toți specialiștii, iar numărul profesioniștilor străini a crescut la 541.

MITP continuă să-și dezvolte profilul internațional:

Companiile rezidente reprezintă 42 de țări , inclusiv România , SUA, Germania, Ucraina, Marea Britanie și multe altele.

, inclusiv , SUA, Germania, Ucraina, Marea Britanie și multe altele. Aproximativ 1 din 8 companii de la MITP are capital străin sau mixt.

Rezidenții MITP deja contribuie cu aproximativ 5% din PIB-ul Republicii Moldova, iar analiștii prevăd că în 2025, veniturile totale ale companiilor rezidente ale Moldova Innovation Technology Park vor depăși 1 miliard EUR.

Parcul Tehnologic de Inovare din Moldova este platforma emblematică a țării pentru dezvoltarea afacerilor IT și digitale. Înființat în 2018 sub un model de pionierat „parc virtual”, MITP oferă companiilor rezidente un regim fiscal extrem de competitiv, respectiv un impozit unic de 7% pe cifra de afaceri, combinat cu o administrare simplificată și acces la baza de talente calificate din Moldova.

Parcul servește ca principal motor al industriei IT moldovenești, permițând atât companiilor locale, cât și internaționale să inoveze, să se extindă și să acceseze piețele globale. Rezidenții MITP provin din peste 40 de țări, printre care și România, și acoperă o gamă largă de servicii digitale, de la dezvoltare de software și design de jocuri până la externalizarea proceselor de afaceri și fintech.