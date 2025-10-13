[P] Startup-ul românesc care vrea să rezolve problema #1 a IMM-urilor: haosul financiar generat de multiple conturi bancare

Un antreprenor din Cluj-Napoca lansează Finlayer, o platformă de gestiune financiară care rezolvă haosul de a gestiona multiple conturi bancare, vizibilitatea cash flow-ului și plata facturilor manual - totul fără să obligi firmele să-și schimbe băncile. "Toți banii rămân în banca ta de încredere".

Majoritatea IMM-urilor din România se luptă cu aceeași problemă - jonglează zilnic cu multiple aplicații de banking pentru a verifica solduri și a face plăți. Rezultatul? Ore pierdute săptămânal navigând între platforme și o vizibilitate redusă asupra cash flow-ului real.

Aici intră în scenă Finlayer, un nou fintech românesc care abordează problema diferit.

Spre deosebire de neobăncile care îți cer să-ți muți operațiunile financiare și să rupi relațiile vechi cu băncile tale, Finlayer adoptă o abordare inovatoare. Conectezi conturile existente de la Banca Transilvania, BCR, BRD sau orice altă bancă și începi să-ți gestionezi finanțele într-un mod unificat. Pentru că metoda folosită este PSD2, o directivă europeană, Finlayer nu are dreptul de a iniția plăți - doar utilizatorul poate face acest lucru. Așadar, toate datele contului tău și banii sunt în siguranță.

Platforma îți oferă acces la toate conturile și tranzacțiile în timp real, plătești facturi direct din platformă și, mai ales, ai o imagine clară a banilor într-un singur loc. Iar integrarea cu e-Factura și procesarea automată a facturilor folosind AI ajută companiile să economisească până la 24% din timpul alocat săptămânal către finanțe.

Și acesta e doar începutul. La cererea clienților, Finlayer a implementat funcționalitatea de link-uri de plată care ajung direct în contul tău bancar, fără comisioane de 3-4% ca la Stripe, reducând astfel timpul de încasare a banilor și crescând cash flow-ul cu pana la 15%.

Diferența față de Revolut? Strategia Revolut e simplă: să devii clientul lor exclusiv - să deschizi un cont nou și să îți muți banii la ei. Pentru o companie care are relații cu mai multe bănci, este un proces riscant. Finlayer nu te obligă la nimic. Mesajul lor e clar: "Toți banii rămân în banca ta de încredere"

Finlayer este gândit special pentru fluxurile de lucru și cerințele de conformitate din România. Fie că ești un startup tech care vrea să automatizeze totul de la început pentru a evita angajarea prematură a unei echipe financiare, sau un IMM în creștere care s-a săturat de managementul finanțelor într-un simplu program de facturare, platforma oferă flexibilitatea și precizia locală de care ai nevoie pentru a scala fară griji.

În loc să-ți schimbi băncile, Finlayer îți oferă ceva pragmatic: păstrezi tot ce ai, adaugi inteligență peste.

Platforma e live la finlayer.io/ro cu perioadă gratuită de testare.