[P] Comunicat de presă ”PNRR: Eficiență energetică pentru utilizatori casnici!”

Nr. ctr.: G2025-88093/31.07.2025

Acest proiect este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – NextGenerationEU

În data de 31.07.2025 a fost semnat Contractul de finanțare nr. G2025-88093 privind aprobarea finanțării proiectului „Eficiență energetică pentru utilizatori casnici” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul general al proiectului este: Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de autonomie energetică a gospodăriilor aparținând persoanelor vulnerabile, prin facilitarea anveloparii locuintelor unifamiliale, a accesului acestora la energie din surse regenerabile, reducerea riscului de sărăcie energetică și îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor. Proiectul contribuie la tranziția verde și la decarbonizarea sectorului rezidențial, asigurând o dezvoltare durabilă și echitabilă pentru grupurile defavorizate. Prin această intervenție, se urmărește îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, prin anveloparea locuintelor, dotarea acestora cu sisteme fotovoltaice, sprijinind astfel reducerea dependenței de rețeaua națională și a costurilor aferente consumului energetic al locuintelor – atat pentru caldura, cat si pentru electricitate.

Obiectivul specific al proiectului este:

- reabilitarea si anveloparea a 63 de locuinte unifamiliale ai caror proprietari/coproprietari sunt persoane vulnerabile;

- Instalarea a 63 de sisteme fotovoltaice cu o capacitate netă de minimum 3 kW în gospodării deținute de persoane vulnerabile, în conformitate cu prevederile ghidului apelului PNRR/2024/C16RePowerEU/I7/Axa1.

Beneficiar: HOME CONSTRUCT INVESTMENTS SRL

Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele: Realizarea proiectului va genera o serie de rezultate concrete, măsurabile, care reflectă atingerea obiectivelor specifice și contribuie direct la obiectivul general al investiției. Aceste rezultate se referă atât la impactul social, cât și la impactul energetic generat în comunitățile beneficiare.

Reabilitarea, anveloparea si instalarea sistemelor fotovoltaice pentru 63 de gospodarii unifamiliale, ale caror proprietari/ coproprietari sunt persoane vulnerabile eligibile, contribuie la tranziția către energie regenerabilă la nivel de gospodărie și permite optimizarea consumului de energie produsă local și crește autonomia energetică a gospodăriilor, precum si eficienta energetica a acestora. Gospodăriile incluse în proiect vor beneficia de acces la o sursă sigură, curată și gratuită de energie, reducând riscul de excluziune socială și energetică.

Sprijinirea a 63 de gospodării vulnerabile în combaterea sărăciei energetice și îmbunătățirea calității vieții.

Valoarea totală a proiectului: 8.460.117 lei

Titlu apel: „Renovare ce vizează eficiența energetică combinată cu instalarea de sisteme fotovoltaice pe clădirile rezidențiale unifamiliale, numai pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și pentru consumatorii de energie vulnerabili”

Valoarea eligibilă este de 7.379.821 lei (MIPE acordă o finanțare maximă nerambursabilă din PNRR în valoare de 6.333.264 lei

Durata proiect: 13 luni, respectiv de la .31.07.2025 până la 31.08.2026.