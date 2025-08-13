Skip to content

[P] Comunicat de presă – Patru noi apeluri lansate în septembrie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Regional 2021-2027, anunță lansarea a 4 apeluri de proiecte în luna septembrie: 

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice 

1. Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare 

Prioritatea 3 – Eficiență energetică și infrastructură verde 

2. Ca urmare a aprobării modificării Programului Regional Sud-Vest Oltenia de către Comisia  Europeană, AM PR S-V Oltenia va lansa apelul nr. 2 – Investiții în clădirile publice în  vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse  regenerabile de energie 

Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă 

3. Sprijin pentru dezvoltare teritorială integrată – apel de proiecte dedicat patrimoniului  cultural în mediul rural 

4. Sprijin pentru dezvoltarea turismului în mediul rural – apel de proiecte dedicat  stațiunilor turistice din mediul rural 

Pentru informații suplimentare privind cele patru apeluri de proiecte, vă invităm să consultați  minighidurile aferente, prin accesarea link-ului fiecarui apel. 

Pentru sprijinirea acestor activități, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  implementează proiectul Asigurarea sprijinului financiar în anul 2025 pentru implementarea PR  SVO 2021-2027 și închiderea POR 2014-2020”, cod SMIS 337618, care este finanțat în cadrul  Priorității 8 a programului. Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2025  – 26.01.2026.  

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 46.524.406,80 RON, din care 73,07% din FEDR  (33.995.384,05 lei), respectiv 26,93% de la Bugetul de stat (12.529.022,75 lei).  Obiectivul general este de a asigura, în perioada 1 ianuarie 2025 - 26 ianuarie 2026, resursele  financiare pentru implementarea PR SV Oltenia 2021-2027, precum și pentru închiderea POR  2014-2020.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Implementarea eficientă a PR SV Oltenia 

2. Sprijinirea activităților necesare pentru închiderea POR 2014 – 2020, având în vedere totodată  și asigurarea tranziției personalului către AM PR SVO;  

3. Implementarea transparentă a PR SV Oltenia vizează optimizarea procesului de informare și  comunicare, prin diseminarea constantă a datelor legate de program către publicul larg,  beneficiari, potențialii beneficiari și alti factori interesați.  

Informații suplimentare legate de acest subiect puteți solicita pe adresa de email: office@adroltenia.ro sau vizitând site-ul https://pr2021-2027.adroltenia.ro/.

