[P] Ce operațiuni poți efectua cu ajutorul unui program de salarii?

Activitățile de salarizare trebuie realizate cu grijă și acuratețe în orice organizație, indiferent de dimensiune sau domeniul de activitate. Un program pentru salarii îți vine în ajutor în această privință, prin capacitatea de a simplifica multe procese de payroll, de la calculul de salarii, gestionarea notelor contabile, efectuarea reținerilor salariale și până la generarea rapoartelor, alături de alte procese conexe. Cu această soluție software, poți efectua toate operațiunile cu precizie și fără grija schimbărilor legislative.

Realizezi rapid calculul de salarii

Stabilirea remunerațiilor angajaților în fiecare lună, dar și operațiunile de plată a acestora sunt procese consumatoare de timp pentru specialiștii HR, care necesită o atenție sporită. Un program salarii eficientizează semnificativ atât procesul de calcul, cât și plata salariilor. Pentru a stabili corect valoarea remunerațiilor, softul ia considerare toate elementele necesare și calculează automat sumele pentru fiecare angajat. Ulterior, aplicația sprijină procesul de plată pentru a avea parte de un flux rapid și pentru a evita întârzierile.

Ce soluții digitale te mai ajută în activitățile de HR și payroll?

Pentru a gestiona cât mai multe procese de resurse umane, și într-un mod cât eficient, este important să ai acces și alte soluții software dedicate acestor operațiuni. Împreună cu programul de salarizare, poți utiliza un soft de resurse umane, așa cum este True HR. O astfel de aplicație te ajută să administrezi toate datele angajaților necesare în procesele administrative, poți gestiona pontajul, care este necesar pentru calculul de salarii, cât și multiple alte activități de resurse umane.

Cum are loc calculul de salarii cu acest soft?

Pentru a calcula remunerațiile oamenilor din companie, softul ia în considerare multiple elemente: salariul de bază, impozitele, contribuţiile sociale, numărul de ore lucrate din programul obișnuit, numărul de ore suplimentare efectuate (dacă este cazul), numărul de zile de concediu de odihnă, numărul de zile de concediu medical, bonusuri, reţineri salariale, deduceri şi alte elemente, şi stabileşte valoarea salariului pentru fiecare angajat în parte.

Pentru a obține aprobarea proiectelor de HR, așa cum este implementarea unor softuri de salarizare și resurse umane în companie, este important să prezinți conducerii organizației argumente solide în favoarea lor.

Efectuezi operațiunile în conformitate cu legislația de la acel moment

O aplicație de salarii te ajută și în ceea ce privește un aspect care dă bătăi de cap în general specialiștilor HR și payroll, și anume modificările din domeniul fiscal. Un program performant te ajută să respecţi întotdeauna legislația în vigoare atunci efectuezi calculele, deoarece beneficiezi de informări în acest sens din partea furnizorului, pe care le poți implementa rapid în soft. În acest fel, eviți eventuale amenzi sau sancţiuni din partea instituţiilor statului.

Generezi şi trimiţi ușor fluturaşii de salariu

Comunicarea eficientă și transparentă cu angajații este foarte importantă în orice companie. Un program dedicat operațiunilor de salarizare eficientizează generarea şi distribuirea fluturaşilor de salariu către oamenii din companie prin email sau SMS.

Softul permite crearea rapoartelor de payroll

Un program de salarii complex oferă opțiunea de a crea diverse rapoarte, pe baza datelor prezente în sistem. Acestea facilitează luarea unor decizii informate privind cheltuielile cu salariile, deoarece poți vedea îndeaproape situația pe departamente. De asemenea, poți genera rapoarte care sunt necesare instituțiilor statului.

Alege să eficientizezi numeroase operațiuni de salarizare

Utilizarea unui soft dedicat te ajută să ai un flux rapid în realizarea operațiunilor de salarizare, într-un mediu securizat. Cu o aplicație de payroll optimizezi procese complexe, reduci la minimum erorile umane şi ai acces facil mereu la date importante de salarizare.