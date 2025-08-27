[P] Anunț începere proiect – SC CRISTDAR SRL

SC CRISTDAR SRL anunță începerea activităților proiectului DIGITALIZAREA SC CRISTDAR SRL, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.
Apel de proiecte gestionat de MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA SC CRISTDAR SRL
Cod proiect / Nr. ordine: 782.1/i3/c9
Contract de finanțare: 782.1/i3/c9
Perioada de implementare: 8 luni
Dată de începere: 01.04.2025
Dată de finalizare: 31.12.2025
Adresa de implementare a proiectului: Municipiul Timișoara, Str. Tazlău, Nr. 4/B, punct de lucru
Obiectivul general al proiectului:
DIGITALIZAREA SC CRISTDAR SRL
Obiectivele specifice:
Prin proiect vor fi achiziționate atât servicii, cât și software și hardware. Investiția constă în achiziția de:
- Echipamente hardware – laptopuri, monitoare, echipamente de rețea, calculatoare desktop;
- Software – aplicație ERP;
- Servicii – auditare IT, consultanță pentru elaborare și implementare proiect, publicitate (publicare comunicate de presă pentru începerea și finalizarea proiectului), curs de competențe digitale pentru management.
Valoarea totală a proiectului: 617.753,77 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 332.845,06 lei
Date de contact:
Persoană de contact: Romonița Cristian
Telefon: +40 734 990 672
Email: gianinapascal@cristdar.com