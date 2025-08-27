[P] Anunț începere proiect – SC CRISTDAR SRL

SC CRISTDAR SRL anunță începerea activităților proiectului DIGITALIZAREA SC CRISTDAR SRL, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Apel de proiecte gestionat de MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA SC CRISTDAR SRL

Cod proiect / Nr. ordine: 782.1/i3/c9

Contract de finanțare: 782.1/i3/c9

Perioada de implementare: 8 luni

Dată de începere: 01.04.2025

Dată de finalizare: 31.12.2025

Adresa de implementare a proiectului: Municipiul Timișoara, Str. Tazlău, Nr. 4/B, punct de lucru

Obiectivul general al proiectului:

DIGITALIZAREA SC CRISTDAR SRL

Obiectivele specifice:

Prin proiect vor fi achiziționate atât servicii, cât și software și hardware. Investiția constă în achiziția de:

Echipamente hardware – laptopuri, monitoare, echipamente de rețea, calculatoare desktop;

– laptopuri, monitoare, echipamente de rețea, calculatoare desktop; Software – aplicație ERP;

– aplicație ERP; Servicii – auditare IT, consultanță pentru elaborare și implementare proiect, publicitate (publicare comunicate de presă pentru începerea și finalizarea proiectului), curs de competențe digitale pentru management.

Valoarea totală a proiectului: 617.753,77 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 332.845,06 lei

Date de contact:

Persoană de contact: Romonița Cristian

Telefon: +40 734 990 672

Email: gianinapascal@cristdar.com