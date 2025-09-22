Oradea: Eveniment de antreprenoriat cu intrare gratuită, organizat de idEA

Antreprenorii români sunt așteptați la un eveniment dedicat afacerilor, integrării inteligenței artificiale în muncă și prevenirea fraudelor fiscale, organizat de Institutul de Excelență în Antreprenoriat – idEA, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Evenimentul are loc în data de 15 octombrie 2025, începând cu ora 17, la Incubatorul de Afaceri – Cresc Oradea Mare (Strada Louis Pasteur, 28). Accesul este gratuit, dar locurile sunt limitate. Înscrierile se fac AICI.

Seara va debuta cu panelul „AI Tools for Entrepreneurs”, unde vor vorbi:

Horațiu Tănescu – Co-fondator @East-Tec

Matei Dumitrescu – Fondator @idEA & GraalSoft

Roland Szabo – Consultant în Machine Learning @Gradient Ascent

Dacian Palladi – Consultant în afaceri

Discuția va fi moderată de Ana Maria Onica, fondator Voxiverse si PM @idEA, și va explora cum inteligența artificială poate accelera deciziile, automatiza procesele și contribui la scalarea afacerilor.

Mai apoi, va urma prezentarea „Prevenția Fraudei Fiscale – Cum te protejezi și îți securizezi afacerea”, susținută de Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention la ING România.

Seara va continua cu două workshopuri hands-on:

Marketing & Growth Strategies , cu Andreea Pătcaș – Managing Partner @MDA Digital, Vasile Chindriș – Founder & CEO @Creative Marketing și Raluca Gabriela Mihu – Marketing Manager @brandID

Financial Planning & Smart Budgeting, cu Bogdan Vese – Owner @TaxFin Accounting

În cele din urmă, evenimentul se va încheia cu o sesiune extinsă de networking, unde antreprenorii vor putea discuta direct cu speakerii și invitații prezenți.

Evenimentul face parte din seria ING Explore, susținută de ING Bank România și creată de idEA - Institutul de Excelență în Antreprenoriat.

„ Credem că Oradea are un potențial extraordinar de creștere și vrem să fim parte din această energie antreprenorială locală”, a declarat Matei Dumitrescu, Fondator idEA.

Următorul eveniment va avea loc la Cluj, în data de 23 octombrie 2025, iar seria națională va ajunge și la Iași în luna noiembrie.