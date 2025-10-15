Oprah Winfrey și Seth Godin vin la București, în 2026. Cine mai vine la evenimentul Brand Minds

Oprah Winfrey, lider media la nivel global, și legenda marketing-ului Seth Godin vin în România la evenimentul Brand Minds, summit de afaceri care va avea loc în București, la Romexpo, în septembrie 2026, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Antreprenoarea americană va fi prezentă pe scena conferinței, aflată la cea de-a 12-a ediție, care aduce la București unele dintre cele mai mari minți de business ale momentului, spun organizatorii. Evenimentul va avea loc pe 16 și 17 septembrie 2026, la Romexpo, și va reuni peste 5.000 participanți din peste 50 țări.

Oprah Winfrey, una din cele mai influente femei din SUA, a inspirat milioane de oameni și a creat un model de leadership bazat pe autenticitate, empatie și curaj, cu un mesaj constant despre responsabilitatea personală și puterea de a îmbunătăți lumea.

A debutat în cinematografie în „The Color Purple”, în 1985, în regia lui Steven Spielberg, rol pentru care a primit o nominalizare la Premiile Oscar. A revoluționat televiziunea prin „The Oprah Winfrey Show”, emisiune difuzată timp de 25 de sezoane. A lansat clubul de carte „Oprah” (1996) prin care a influențat masiv piața editorială și a creat „Oprah’s Angel Network”, finanțând inițiative caritabile globale, acțiuni umanitare pentru care a fost recompensată cu numeroase premii.

Alături de ea, la București va veni și Seth Godin, legendă în marketing la nivel mondial, care va explica modul în care deciziile de cumpărare sunt influențate de marketing într-o eră a opțiunilor infinite.

Autor a 21 de cărți bestseller, traduse în 40 de limbi, și al unuia dintre cele mai populare bloguri din lume, inventatorul email marketing-ului a fost, în 2013, unul dintre doar trei profesioniști incluși în Direct Marketing Hall of Fame. Printr-o evoluție remarcabilă, în mai 2018, a fost inclus și în Marketing Hall of Fame.

Alți speakeri în cadrul evenimentului Brand Minds 2026

Alături de cei doi, la Brand Minds 2026 vor participa și alte voci importante din domeniul leadershipului, printre care, pe 16 septembrie, se vor număra:

Loredana Pădurean , profesor premiat la MIT & Boston Northeastern University, va oferi liderilor soluții pentru a construi echipe de top în era muncii hibride . Creatoarea cadrului „Smart Skills”, care include 10 abilități esențiale umane considerate mult mai puternice decât noțiunea tradițională de „soft skills”, Loredana Pădurean este profesor global de leadership, distinsă cu premii internaționale, antreprenoare, autoare și speaker internațional , cu o vastă experiență în domeniile Inteligenței artificiale, inovației, antreprenoriatului și leadershipului. La Northeastern University din Boston ea a primit premiul Teaching Innovation and Excellence pentru utilizarea inteligenței artificiale în sala de curs și a câștigat de două ori prestigiosul grant de cercetare al Swiss National Foundation.

Stéphane Garelli, expert în economie globală și fost Managing Director al World Economic Forum, va dezvălui la Brand Minds strategiile prin care națiunile și companiile reușesc să prospere în climatul economic actual. De peste 30 de ani, Stephane Garelli modelează felul în care națiunile și companiile înțeleg și își măsoară capacitatea de a concura pe piețele globale. Pionier al cercetării și al instrumentelor de evaluare a competitivității, munca sa a influențat guverne, corporații de top și instituții academice din întreaga lume. Este fondatorul IMD World Competitiveness Center și deține titlul de Professor Emeritus of World Competitiveness acordat de IMD și de Universitatea din Lausanne, unde a format generații de executivi și lideri. Bestsellerurile sale „Top Class Competitors" și „Are You a Tiger, a Cat or a Dinosaur?" continuă să inspire organizațiile în înțelegerea dinamicii competiției globale.

Pe 17 septembrie, participanții la această ediție îl vor vedea pe Costas Markides, unul dintre cei mai respectați profesori de strategie de business din lume, care va susține un Business Strategy Masterclass despre cum să construiești o companie rezilientă într-un context de schimbare continuă.

Autor de lucrări de business și gânditor strategic, deținător al Catedrei Robert P. Bauman în Leadership Strategic la London Business School, Costas Markides a câștigat cinci premii în ultimii zece ani pentru excelența sa în predare și inovația în învățare. Este, de asemenea, membru al Academy of Management și al Strategic Management Society.

Tot pe 17 septembrie, publicul va putea urmări și alți speakeri influenți invitați, a căror prezență va fi anunțată în curând.

Evenimentul se va desfășura la București, la Romexpo, reunind CEOs, antreprenori, directori și echipe din companii de top, într-un cadru dedicat învățării, schimbului de idei și conectării cu minți strălucite la nivel global.