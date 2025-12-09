Ce oportunități are România pentru investitorii străini: 8 milioane de români în piața muncii, candidatura la OCDE și potențialul economic insuficient valorificat (studiu)

Cel mai mare potențial de dezvoltare economică al României se înregistrează în sectoarele economice de producție de energie regenerabilă, logistică, producție nearshore, servicii digitale avansate și industria de apărare, conform unui studiu realizat de Academia de Studii Economice (ASE) București, care mai arată punctele forte ale țării în procesul de atragere de investiții străine directe.

Printre motivele care fac din România o țară care poate atrage investitorii străini, se numără regimul democratic stabil, populația de 19 milioane de locuitori, din care 8 milioane în câmpul muncii, poziția geografică strategică, calitatea de membru Schengen, UE, NATO și de candidat la integrarea în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), resursele naturale și potențialul economic insuficient valorificat, arată un studiu realizat de ASE București la inițiativa Fundației Deloitte.

La nivel regional, oportunitățile de investiții se remarcă în special pe fondul disparităților de dezvoltare dintre zonele țării. Nivelul de trai la nivel național (PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare) a ajuns la 78% din media Uniunii Europene (UE), în 2024, însă distribuția pe regiuni este inegală - București-Ilfov este cea mai dezvoltată regiune (190% din media UE), iar la polul opus se află regiunea Nord-Est (47% din media UE).

Conform studiului, primele trei regiuni în funcție de potențialul de a atrage investiții străine directe (ISD) sunt Sud-Est (Constanța, Galați, Tulcea), care prezintă oportunități de investiții în energia regenerabilă, în logistică asociată domeniului maritim și în industria alimentară, Nord-Est (Iași, Bacău, Suceava), unde există forță de muncă disponibilă, la costuri competitive, și o infrastructură educațională solidă, cu potențial de dezvoltare pentru IT&C, industria auto, producție și servicii, industria agroalimentară și logistică, precum și Centru (Cluj, Alba, Sibiu), care își consolidează rolul de regiune multifuncțională, cu oportunități în IT&C, cercetare-dezvoltare, industrie, educație și infrastructură.

„România este o destinație atractivă pentru investiții, oferind oportunități multiple și competitive într-un context european și global dinamic și provocator. Însă potențialul este departe de a fi valorificat la nivel optim, convingere care a stat la baza inițiativei noastre ce pornește de la conturarea profilului investițional al României, cu oportunități și provocări, puncte forte și vulnerabilități, și este menită să îi crească vizibilitatea în ochii investitorilor străini. Din această analiză reiese că, în ciuda provocărilor care, în prezent, afectează cele mai multe economii și societăți, România oferă oportunități de business semnificative - locația strategică în UE, resursele naturale diverse, accesul la fonduri europene consistente, costurile competitive, piața de dimensiuni considerabile, cu putere de cumpărare în creștere, și evoluțiile din sectorul digital creează o bază solidă pentru expansiune. La toate acestea se adaugă îmbunătățirea guvernanței, stabilitatea economică și politică, precum și progresele înregistrate în ultimii ani în dezvoltarea infrastructurii, aspecte care confirmă că România ar trebui considerată una dintre cele mai atractive destinații de investiții din Europa Centrală și de Est”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Investitorii străini care decid să investească în România pot avea acces la:

- cei peste opt milioane de lucrători activi, niveluri salariale competitive, competențe digitale și multilingvistice; resurse naturale - energie - petrol și gaze, lignit, energie eoliană, solară, hidro, geotermală; materii prime esențiale - grafit, magneziu, elemente de pământuri rare, cupru, aur; izvoare de apă minerală - peste 2.500; teren arabil - 8% din suprafața agricolă utilizată a UE; fond forestier - 6,5 milioane de hectare;

În același timp, România oferă un cadru cuprinzător de stimulente pentru atragerea investițiilor străine directe, bazat pe mai mulți piloni strategici, precum sprijin financiar, anume ajutor de stat, fonduri UE, inclusiv prin PNRR și garanții, infrastructură de business, cu parcuri industriale și zone logistice, și facilitatori instituționali (autorități locale, agenții naționale), mai arată studiul.

„Ne bucurăm să participăm, din perspectivă academică, la o inițiativă atât de necesară pentru economia românească, ce evidențiază principalele dimensiuni care influențează atractivitatea investițională a României și oferă un reper valoros pentru investitorii străini. Studiul de față poate reprezenta, totodată, o bază solidă de dialog pentru fundamentarea unor măsuri de politică publică menite să îmbunătățească climatul investițional și să sporească capacitatea țării de a atrage investiții străine directe”, a declarat Prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, Prorector al Academiei de Studii Economice din București.

În plus, studiul prezintă și o analiză comparativă a României cu țările din regiune cu privire la regimul fiscal aplicabil companiilor, din care reiese că țara noastră

România are anumite avantaje competitive față de alte țări din regiune în ceea ce privește regimul fiscal aplicabil companiilor. Astfel, impozitul pe profit de 16% este mai scăzut decât în alte țări din zonă (Slovacia – 21-24%, Cehia – 21%, Polonia – 19%), facilitățile pentru cercetare-dezvoltare sunt mai generoase decât în alte state, impozitul pe venitul salarial este la un nivel competitiv, de 10%, deși la acesta se adaugă contribuțiile sociale de 37,25%, iar TVA este de 21%, printre cele mai reduse din regiune.

Studiul este realizat de o echipă de experți din cadrul ASE și face parte dintr-o inițiativă amplă a Fundației Deloitte România, având ca obiectiv consolidarea poziționării României ca destinație atractivă pentru investițiile străine directe.