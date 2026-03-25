Skip to content

OpenAI renunță la aplicația de generare video cu inteligență artificială Sora. Disney își va retrage investiția în companie

Site-ul OpenAI
Sursă: © Denis Shevchuk | Dreamstime.com

Compania de inteligență artificială OpenAI, controlată de Sam Altman, a transmis că va închide aplicația Sora, folosită pentru generarea de videoclipuri cu ajutorul inteligenței artificiale, mișcare care a făcut ca Disney să-și retragă investiția de 1 miliard dolari dată într-un acord din luna decembrie a anului trecut.

Anunțul a fost făcut pe contul oficial de X/Twitter al platformei generative, unde a scris că vor da mai multe detalii în curând.

OpenAI se află sub presiune intensă din partea rivalei Anthropic, ale cărei sisteme AI au crescut în popularitate în rândul companiilor de top și inginerilor de software. Anthropic, cu familia de modele AI Claude, a renunțat la produse ca generarea de imagini și video pentru a concentra în schimb resursele limitate de calcul pe generarea de text și cod, potrivit CNBC.

Aplicația Sora, alături de a doua versiune a modelului de generare AI, au fost lansate la începutul lunii octombrie 2025, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, și permitea utilizatorilor să creeze, să remixeze şi să apară în clipuri generate cu AI folosind texte sau imagini.

Odată cu anunțul închiderii Sora, Disney își va retrage investiția de 1 miliard dolari în compania AI, pe care OpenAI a obținut-o în urma unui acord care presupunea licențierea personajelor populare deținute de gigantul în entertainment pentru videoclipuri generate.

Disney s-a angajat să devină un „client major” al OpenAI, folosindu-și serviciile pentru a dezvolta produse și experiențe noi, inclusiv pentru serviciul său de streaming Disney+.

În urma știrilor de marți, acordul Disney cu OpenAI nu va continua, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul, citată de CNBC.

