Selly: „Internetul este cea mai mare enciclopedie pe care omenirea a avut-o vreodată. Ca societate, ar trebui să valorificăm mai mult această latură”

„Dincolo de dimensiunea economică, cred în puterea informației, în ce poate face internetul cu adevărat. Din păcate, percepția despre mediul online se rezumă tot mai mult doar la rețelele sociale, văzute fie ca surse de dezinformare, fie ca spații de divertisment; și e adevărat că folosim mai puțin decât ar trebui latura educațională a internetului”, a spus creatorul de conținut Andrei Șelaru (Selly), în cadrul unui eveniment dedicat siguranței copiilor în mediul online.

Influencerul și antreprenorul român a subliniat că internetul nu trebuie privit exclusiv prin prisma riscurilor, ci și ca una dintre cele mai importante surse de educație, creativitate și oportunitate pentru tineri:

„Internetul este, în realitate, cea mai mare enciclopedie, cea mai mare librărie, cea mai bogată resursă de informație pe care omenirea a avut-o vreodată. Ca societate, ar trebui să valorificăm mai mult această latură. Cât despre puterea economică, cred că lumea începe să înțeleagă cu adevărat ce poate construi un creator de conținut”, a spus Selly la Romania Influencers Summit 2026.

El a făcut această declarație în cadrul unui fireside chat cu Marco Badea, jurnalist politic și fondator Explicativ, care a abordat riscul ca dezbaterile publice despre copii, inteligență artificială și platforme digitale să se îndrepte prea rapid către reglementări restrictive sau interdicții.

La Summit a mai vorbit și Cezara Panait, Government Affairs and Public Policy Manager, Google România, care a subliniat obligația platformelor de a proteja copiii online, fără a-i exclude:

„Platformele au responsabilitatea de a proteja copiii online, dar protecția nu trebuie să însemne excludere. Instrumente precum YouTube Kids, experiențele supravegheate și controalele parentale funcționează cel mai bine atunci când sunt înțelese, folosite corect și susținute prin educație digitală”.

Evenimentul a reunit creatori de conținut, reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția copiilor, experți în politici digitale, reprezentanți ai industriei tech și actori instituționali. Ediția de anul acesta a fost dedicată modului în care România poate proteja mai bine copiii în mediul online, fără a limita accesul acestora la oportunitățile oferite de internet.

Summit-ul a fost organizat în parteneriat cu Developers Alliance, Edge Institute, Europuls, GEYC, Impact Hub Bucharest, YouTube și Zetta Camp. În cadrul evenimentului, a fost lansată campania Digital Safe Future Ready, dedicată siguranței online a copiilor, alfabetizării digitale și utilizării responsabile a internetului și inițiată de Smart Everything Everywhere, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Campania promovează siguranța online ca formă de responsabilizare și dezvoltare, nu ca excludere, pornind de la ideea că tinerii au nevoie de competențe, ghidaj și instrumente adecvate pentru a folosi internetul în siguranță.