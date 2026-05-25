Startup-ul AI chinezesc DeepSeek „taie” prețurile pentru modelul V4-Pro: reducere permanentă de 75%

Aplicația DeepSeek pe telefon
Sursă: © Dabisik | Dreamstime.com

DeepSeek, startup-ul chinezesc de inteligență artificială, reduce permanent prețurile pentru modelul său principal, V4-Pro, menţinând costurile la doar un sfert din nivelul iniţial, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Compania chineză a precizat că noile tarife pentru utilizarea API-ului V4-Pro vor varia între 0,025 şi 6 yuani pentru 1 milion de token-uri, faţă de intervalul anterior de 0,1 până la 24 de yuani.

Un token reprezintă o unitate de text procesată de modelul AI.

Sursa citată notează că DeepSeek nu a precizat dacă reducerea permanentă a preţurilor este legată de creşterea livrărilor de cipuri Huawei Ascend 950, folosite pentru optimizarea performanţei modelului V4.

Compania anunţase luna trecută că versiunea Pro a modelului era de până la 12 ori mai scumpă decât varianta Flash, din cauza limitărilor privind capacitatea de procesare de înaltă performanţă.

DeepSeek estima atunci că preţurile vor scădea semnificativ în a doua parte a anului, odată cu lansarea pe scară largă a sistemelor Huawei Ascend 950.

Vânzările de cipuri AI Huawei au fost susţinute de restricţiile impuse de SUA asupra exporturilor de semiconductori avansaţi către China, măsuri care au limitat accesul Nvidia la piaţa chineză.

Totuşi, restricţiile americane privind echipamentele pentru producţia de cipuri continuă să afecteze capacitatea Huawei de a extinde rapid producţia procesoarelor Ascend.

