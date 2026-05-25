București: Glovo, parteneriat cu Freshful. Comenzile vor ajunge „în mai puțin de 30 de minute”

Platforma de livrări Glovo a anunțat luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că încheie un parteneriat cu hypermarketul online Freshful, parte a grupului eMAG.

Glovo a integrat Freshful Now în aplicația sa, serviciul fiind disponibil din această lună. În ofertă se regăsesc aproximativ 4.000 de produse, de la fructe și legume proaspete, carne, pește și lactate, până la băuturi, produse pentru animale de companie, articole pentru bebeluși și produse pentru casă.

„Comenzile plasate prin Glovo sunt pregătite și livrate din cele 5 magazine de tip dark store, operate de Freshful și amplasate în zone strategice din București. Datorită unui model operațional optimizat și unor procese eficiente de pregătire a comenzilor, serviciul oferă un nivel ridicat de fiabilitate și o experiență fluidă pentru consumatori. Noul parteneriat pune accent pe eficiență și confort, oferind consumatorilor posibilitatea de a comanda chiar și în afara intervalelor obișnuite de cumpărături”, conform comunicatului remis StartupCafe.ro luni.

Glovo spune că integrarea Freshful Now contribuie la consolidarea ofertei sale din categoria de grocery și la dezvoltarea segmentului de quick commerce (comerț online axat pe livrarea foarte rapidă a produselor), care a înregistrat o creștere anuală de aproximativ 40%, București și Iași fiind orașele cu cele mai mari creșteri în această categorie.

„Freshful NOW există pentru momentele în care nu ai timp să planifici: ai nevoie de ceva acum, iar în mai puțin de 30 de minute este la ușa ta. Prin cele 5 magazine de tip dark store pe care le operăm în București, pregătim o comandă în aproximativ 2 minute, cu o acuratețe de peste 99%. Parteneriatul cu Glovo ne permite să aducem această experiență către și mai mulți clienți din Capitală”, spune Sebastian Cristoiu, Sales & Category Management Director Freshful. „Lansarea Freshful NOW consolidează modelul nostru multi-categorie în România, o piață în care observăm deja o creștere a segmentului Q-Commerce de peste 30%, susținută de extinderea rețelei de parteneri și de optimizarea continuă a operațiunilor pentru a crește frecvența comenzilor. La Glovo, parteneriatele cu retailerii reprezintă o componentă centrală a strategiei noastre, iar integrarea unui jucător digital precum Freshful NOW demonstrează modul în care brandurile relevante aleg marketplace-ul nostru ca partener strategic de dezvoltare”, declară Bogdan Meica, General Manager Glovo România.

România este cea mai dezvoltată piață de Q-Commerce din regiune și se află în top 3 global, în cadrul piețelor Glovo, în ceea ce privește numărul comenzilor plasate în supermarketuri. Piața are în continuare un potențial ridicat de creștere, în contextul în care jumătate dintre consumatorii Glovo nu au încercat încă acest tip de serviciu.