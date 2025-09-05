OpenAI (ChatGPT), atac la platforma LinkedIn: Compania dezvoltă o platformă de recrutări cu inteligență artificială

Firma de inteligență artificială din spatele chatbot-ului ChatGPT, OpenAI, pregătește o platformă de recrutare, care ar putea rivaliza cu LinkedIn, rețeaua socială deținută de Microsoft folosită de companii, angajați și candidați inclusiv în România, potrivit TechCrunch.

OpenAI Jobs Platform ar urma să fie lansată până la jumătatea anului 2026, conform spuselor unui reprezentant al companiei AI pentru sursa citată.

Directorul de aplicații Fidji Simo a anunțat noua platformă pe site-ul oficial OpenAI, unde spune că firma „va folosi AI pentru a ajuta la găsirea potrivirilor perfecte între ceea ce au nevoie companiile și ceea ce pot oferi lucrătorii”.

Totodată, acesta spune în continuare că serviciul va oferi o pistă specială pentru guverne locale și întreprinderi mici pentru a accesa talent AI de top.

De asemenea, Simo a mai anunțat faptul că firma va oferi certificări pentru diferite niveluri de „fluență AI” prin OpenAI Academy, program online lansat anul trecut.

LinkedIn, o posibilă concurență directă a OpenAI Jobs Platform, are deja multiple funcții cu AI integrate în platformă încă din anul 2023. La începutul anului 2025, rețeaua socială deținută de gigantul Microsoft a introdus „Jobs Match”, care lasă AI-ul să potrivească abilitățile și experiența candidaților posibili cu joburile disponibile în platformă, și un asistent AI pentru firmele mici în cadrul LinkedIn Jobs.