Grupul BT în 2025: Rezultate financiare solide și creștere peste media pieței

Banca Transilvania a înregistrat în 2025 creșteri peste media pieței în finanțări, operațiuni și tranzacții, iar evoluția profitului reflectă dinamica activității comerciale și eficiența operațională.

Achizițiile și fuziunile BT din 2025 au consolidat poziția Grupului Banca Transilvania în banking, pensii private și microfinanțare, în România și Republica Moldova.

Acționarii au beneficiat de două runde de dividende: 1,59 miliarde lei, distribuite din profitul anului 2024 (în iunie), respectiv 700 milioane de lei, din rezervele de profit acumulate în anii anteriori (în decembrie).

Banca Transilvania este pe primul loc privind satisfacția clienților băncilor mari din România, cu 12 puncte peste media pieței (NPS – Net Promoter Score). Clienții apreciază calitatea produselor și serviciilor, profesionalismul echipei și infrastructura care face banking-ul mai simplu.

BT a continuat să fie principalul finanțator al economiei românești, mobilizând cele mai multe resurse din sistemul bancar pentru finanțarea companiilor, populației și proiectelor strategice ale României. Contribuția totală a băncii la bugetul public, incluzând impozitele, contribuțiile sociale, taxa pe cifra de afaceri și contribuția la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, a fost de 2,9 miliarde lei, +65% față de 2024.

„2025 a fost un an de creștere pentru Grupul Banca Transilvania, cu rezultate financiare peste media pieței și cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani, ceea ce a consolidat poziția noastră de lider. Am finalizat achiziții și fuziuni strategice în România și Republica Moldova. Au fost, de asemenea, două runde de dividende. Le mulțumesc investitorilor, acționarilor și clienților pentru încredere, iar echipei Grupului BT, pentru contribuția la aceste rezultate. Am început 2026 cu un model de business robust, disciplină financiară și atenție la oportunitățile de creștere. Rămânem angajați în susținerea economiei românești chiar și în perioade de volatilitate, așa cum este cea în care ne aflăm”, declară Horia Ciorcilă (foto), Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

Rezultatele financiare ale Grupului Financiar Banca Transilvania

Profitul net consolidat pentru întreg anul 2025, la nivelul Grupului BT, a fost de 4,66 miliarde lei în 2025, ceea ce confirmă performanța operațională solidă și eficiența modelului de business.

Profitul Grupului BT a fost de 1,39 miliarde lei în ultimul trimestru din 2025, +7,4% față de trimestrul al treilea din 2025, marcând cel mai puternic trimestru al anului.

Activele totale au ajuns la 224,4 miliarde lei la 31 decembrie 2025, +8,4% față de 31 decembrie 2024, ceea ce arată poziția Grupului BT pe piață și creșterea volumului de business.

Creditele și creanțele din leasing nete au ajuns la 106,7 miliarde lei, o evoluție de +10,7% faţă de 31 decembrie 2024, susținută de cererea de finanțare din partea companiilor și a populației. La nivel consolidat, raportul credite/depozite a ajuns la 64,7%, în creștere cu 3,9 puncte procentuale.

Grupul BT a marcat în 2025 două fuziuni simultan, în România și Republica Moldova: Banca Transilvania – OTP Bank România și Victoriabank – BCR Chișinău. De asemenea, a finalizat două achiziții strategice: BRD Pensii, jucător pe Pilonul 2 și Pilonul 3 de pensii private, precum și Microinvest, liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova.

Performanța financiară a Băncii Transilvania

Profitul net al băncii a fost de 4,10 miliarde lei, +16% în 2025 față de 2024, o confirmare a evoluției solide a activității comerciale și eficiența operațională.

Profitul net BT în trimestrul al patrulea din 2025 a fost de 1,17 miliarde lei, +2,4% peste nivelul trimestrului al treilea din acest an și +42,6% comparativ cu trimestrul al patrulea din 2024, marcând cel mai puternic final de an din ultimii ani.

Raportul credite brute/depozite a urcat la 62,6%, cu 5,4 puncte procentuale peste valoarea din decembrie 2024, evoluție determinată atât de portofoliile achiziționate, cât și de creșterea organică alimentată de cererea ridicată de credite.

Rata creditelor neperformante (conform EBA) este de 2,40%, la 31 decembrie 2025, iar gradul de acoperire cu provizioane totale pentru expunerile neperformante a fost de 178,9%, reflectând o poziție prudentă și calitatea portofoliului.

Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere și pierderile așteptate pentru active și provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare crescut la 622,2 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menține sub 1% (0,59%). Cifrele confirmă profilul de risc controlat al băncii.

Eficienţa operaţională a băncii s-a îmbunătățit cu aproape 1 punct procentual (0,99 puncte procentuale), atingând la 44,39% ca urmare a eficientizărilor operaționale implementate de-a lungul anului 2025. Fără impactul taxei pe cifra de afaceri – care adaugă aproape 5 puncte procentuale – raportul cost venit (C/I Ratio) ar fi de 39,4%.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE, Return on Equity) a atins 25,23% în decembrie 2025. Rata solvabilității BT este de 22,7%, incluzând profitul net interimar pentru primul semestru în fondurile proprii, ceea ce menține banca într-o poziție solidă de capital, capabilă să susțină creșterea viitoare.

Performanța liniilor de business

Banca Transilvania a ajuns la aproape 5 milioane de clienți activi (retail și companii) la finalul anului trecut. În 2025, BT a atras peste 470.000 de noi clienți persoane fizice, la care se adaugă cei peste 130.000 proveniți de la OTP Bank România, în urma fuziunii cu Banca Transilvania.

Banca a finanțat companiile cu 21,1 miliarde lei și persoanele fizice cu 12,9 miliarde lei.

Soldul creditelor brute la nivelul băncii este +22,6%, creștere susținută în special de segmentul populație, unde soldul creditelor a avansat cu 26,7%.

Volumele creditelor noi acordate persoanelor fizice sunt +28,1% față de 2024, creștere susținută în special de interesul pentru creditul imobiliar/ipotecar. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare a ajuns la 24,9 miliarde lei, +29,2% față de decembrie 2024, reprezentând 23,6% din portofoliul total de credite.

Volumul creditelor pentru companii este +19,9%, evoluție care include și impactul integrării portofoliului OTP Bank România. În 2025, BT a continuat să fie lider și aranjor al facilităților sindicalizate în sectoare-cheie, precum energie, automotive, telecomunicații și industrie.

Numărul de carduri emise de BT a ajuns la peste 8 milioane, iar numărul tranzacțiilor cu cardul este +19% față de 2024. Ecosistemul continuă să accelereze: peste 5,7 milioane de carduri unice sunt înrolate în aplicațiile BT Pay (destinată persoanelor fizice) și BT Go (destinată antreprenorilor).

Grupul Banca Transilvania a început 2026 cu o poziție solidă pentru viitoarea creștere. O serie de noutăți – una la aproximativ două zile – cum ar fi: reprezentarea României la CEE Forum Viena, lansări și atingerea unor cifre rotunde pe diferite segmente de piață confirmă dinamica și ritmul accelerat al BT.

