Rabla auto pentru persoane fizice: LISTA noilor dosare aprobate

Sursă: © Roman Romaniuk | Dreamstime.com

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat, joi, o nouă listă, care cuprinde 398 ecotichete în valoare de 5,14 milioane lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

„Mă bucur să anunț că în cadrul ședinței Comitetului de Avizare de astăzi, am aprobat încă 398 de beneficiari în cadrul programului Rabla Auto – persoane fizice. Aceștia pot demara procedurile de achiziție a autovehiculelor noi, mai puțin poluante. Această etapă contribuie la accelerarea procesului de înnoire a parcului auto național și la reducerea emisiilor generate de transportul rutier, încurajând tranziția către mijloace de mobilitate mai prietenoase cu mediul. Până la adoptarea de către Guvern a bugetului de venituri și cheltuieli al Administrația Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, instituția poate opera în această lună în limita a 2/12 din bugetul anului precedent. Imediat după aprobarea bugetului, vor fi publicate noi liste cu solicitanții acceptați în program, astfel încât procesul de finanțare să continue într-un ritm susținut.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu. 

Lista poate fi consultată AICI.

