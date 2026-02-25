FNGCIMM: Firmele care au luat finanțare IMM INVEST și IMM INVEST PLUS își pot prelungi și refinanța soldul creditelor

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că lansează refinanțarea vechilor programe IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, prin „soluții optime pentru capital, investiții și creșterea competitivității IMM-urilor”.

FNGCIMM a primit acordul Ministerului Finanțelor de a oferi firmelor care au beneficiat în trecut de programele guvernamentale IMM INVEST și IMM INVEST PLUS posibilitatea de prelungire și refinanțare a soldului creditelor acordate prin respectivele programe guvernamentale.

„Decizia vine în contextul necesității adoptării unor măsuri guvernamentale de sprijin a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, precum și pentru a dezvolta noi mecanisme de garantare mai flexibile, adaptate mediului economic actual, în continuă schimbare” - susține Fondul.

Garanții, acoperire și comisioane la refinanțare. „Soluții financiare adaptate noilor realități economice”

Noua facilitate presupune refinanțarea soldului la data de 31.12.2025 a creditelor acordate în baza OUG nr. 99/2022 și OUG nr. 18/2024 pentru programele IMM INVEST PLUS și IMM PLUS, și are următoarele caracteristici:

Valoarea maximă a garanției: 4 milioane lei;

Procentul maxim de garantare: 80% din valoarea refinanțării;

Criteriile de eligibilitate sunt specifice programelor guvernamentale, corelate cu cele aplicabile garanțiilor acordate din surse proprii FNGCIMM;

Durata maximă a finanțării garantate: 36 luni, cu rambursare pe bază de grafic în ultimele 24 de luni;

Comisioane de garantare stabilite conform grilei aprobate de FNGCIMM, în baza unei analize de scoring (de la 1,7%/an pentru clasa I până la 2,65%/an pentru clasa VI).

Programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, derulate în perioada 2020–2024, au sprijinit creditarea bancară a microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii (IMM), acoperind o gamă extinsă de nevoi: finanțarea capitalului de lucru în timpul pandemiei și a crizei generate de razboiul din Ucraina, investiții pentru relansarea economică și sprijin pentru sectoare strategice precum agricultura, energia, transporturile și construcțiile.

În perioada 2020–2025, FNGCIMM a acordat (din surse proprii, guvernamentale si din surse în administrarea Ministerului Agriculturii) aproximativ 91.000 garanții pentru IMM-uri, valoarea totală a garanțiilor fiind de circa 62 miliarde lei, cu finanțări atrase în valoare de 72,6 miliarde lei. Dintre acestea, peste 81.000 de garanții în valoare de peste 58 miliarde lei au fost acordate prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, acestea susținând finanțări de circa 67 miliarde lei.

Astfel, volumul finanțărilor acordate cu sprijinul garanțiilor FNGCIMM depășește cu 150%, echivalentul creșterii soldului creditelor acordate de întreg sistemul bancar în ultimii 15 ani.

Potrivit datelor Bancii Naționale a României și a Eurostat, la nivelul anului 2024, România se evidenția în Uniunea Europeană prin cea mai ridicată pondere a creditului comercial în structura bilanțieră a companiilor, concomitent cu una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului bancar în PIB.

În acest context, schemele de garantare gestionate de FNGCIMM au avut un „rol esențial” în creșterea gradului de bancarizare, respectiv a finanțării companiilor, reducând riscul sistemic generat de interdependențele din creditul comercial, un segment nereglementat și mai puțin transparent comparativ cu finanțarea bancară, aflată sub supravegherea strictă a BNR, potrivit Fondului.

Garanțiile acordate au sprijinit firmele românețti în perioade dificile și au generat un impact economic și fiscal semnificativ, contribuind la creșterea cifrei de afaceri, a profitabilității și a numărului de angajați într-un ritm superior mediei înregistrate la nivelul economiei.