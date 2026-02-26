Skip to content

Mastercard și Banca Transilvania extind parteneriatul cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1: Spielberg 2026, Hungaroring 2027 și alte experiențe

Mastercard și Banca Transilvania - Partener Oficial de Cursă Mastercard al Echipei McLaren Mastercard Formula 1® la Formula 1 Hungarian Grand Prix 2025 și 2026 - extind parteneriatul și susțin încă două etape din calendarul F1, în două țări:

  • Formula 1 Austrian Grand Prix 2026 (Spielberg)
  • Formula 1 Hungarian Grand Prix 2027 (Hungaroring)

Pe circuite, siglele Mastercard și Banca Transilvania vor apărea pe casca piloților Echipei McLaren Mastercard Formula 1®, Lando Norris și Oscar Piastri, precum și pe volan și pe monopostul MCL40.

În plus, Banca Transilvania și Mastercard pregătesc campanii și experiențe exclusive pentru clienții pasionați de sporturile cu motor – beneficii, premii și evenimente speciale.

„Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1®, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate de McLaren”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Acest sezon marchează un nou capitol plin de energie în colaborarea noastră cu echipa McLaren Mastercard Formula 1® și Banca Transilvania. Să fim chiar în mijlocul acțiunii, acolo unde performanța și tehnologia setează ritmul, este locul în care ne simțim cel mai bine. Ne dorim ca energia circuitului să se regăsească în experiențe care rămân vii în memoria clienților, mult după linia de sosire”, afirmă Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

Articol susținut de Banca Transilvania

