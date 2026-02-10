OFICIAL Formularul 300 – Decont de TVA, modificat din nou. Instrucțiuni de completare 2026

A apărut în Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care s-a modificat Formularul 300 - decont de taxă pe valoarea adăugată (TVA), fiind aprobate, prin același document, și instrucțiunile de completare.

Este vorba despre Ordinul nr. 174/2026 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Formularul a fost modificat deoarece, începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026, nu mai este necesară păstrarea rândurilor specifice cotelor vechi de TVA.

Prin Legea 141/2025 (primul pachet fiscal al Guvernului Bolojan), începând cu data de 1 august 2025, s-a majorat de la 19% la 21% cota standard de TVA și au fost crescute cotele reduse de TVA de la 5% sau 9% la 11%.

Pentru locuințe noi cumărate de persoanele fizice sunt dispoziții tranzitorii potrivit cărora se aplică vechea cotă redusă de 9%, până la 31 iulie 2026, dacă sunt îndeplinite anumite condiții expres prevăzute de lege (pentru contractele semnate cu promisiunea de cumpărare plătită până la data de 1 august 2025).

Modelul și conținutul formularului au fost aprobate prinOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2131/2025. Întrucât modificarea cotelor de TVA a intervenit în cursul anului, în acest formular erau prevăzute atât rânduri specifice cotelor de TVA aplicate până în luna iulie 2025 inclusiv (19%, 9% și 5%), cât și rânduri specifice noilor cote de TVA (21%, 11%, și respectiv, 9% - pentru livrările de locuințe către persoane fizice care se încadrează în condițiile specifice legale), pentru a asigura posibilitatea declarării corecte a TVA de către persoanele impozabile care au perioada fiscală trimestrul, semestrul sau anul calendaristic.

Începând cu prima perioadă fiscală a anului 2026 nu mai este necesară păstrarea în formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a rândurilor specifice cotelor vechi de TVA.

Instrucțiuni 2026 pentru completarea și depunerea Formularului 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată

Formularul 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;

b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;

c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal și ale pct. 103 alin. (4) din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (Normele metodologice);

d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 103 alin. (6) din Normele metodologice și de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal și ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice;

e) până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiași trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde și operațiunile realizate în prima lună a acestuia. În situația în care exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile lit. a) din prezentul paragraf.

Formularul 300 pentru care termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie se depune la organul fiscal competent până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, formularul se depune până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

ATENȚIE! Nu se înscriu în decont:

taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;

taxa cumulată de plată pentru care a fost aprobată o înlesnire la plată;

taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală;

soldul sumei negative de taxă, înscris în decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței.

Accesează și descarcă Ordinul nr. 174/2026 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cu instrucțiunile complete de completare și depunere.